Eslovaquia convoca a las debutantes Okalova y Vargova para el duelo con Argentina

Redacción deportes, 6 nov (EFE).- El capitán del equipo eslovaco de la Copa Billie Jean King, Matej Liptak, anunció la convocatoria de las debutantes Martina Okalova y Nina Vargova para el enfrentamiento contra Argentina, en Córdoba, de las eliminatorias del grupo C de esa competición que completa Suiza y que se disputarán el fin de semana del 14 al 16 de diciembre.

Ambas jugadoras sustituyen a la doblista Tereza Mihalikova y a Mia Pohankova, campeona de Wimbledon en categoría júnior. Así, el equipo europeo estará formado por Rebecca Sramkova, Viktoria Hruncankova, Katarina Kuzcaromva, Martina Okalova y Nina Vargova.

El equipo eslovaco será el primer adversario del combinado argentino, que desde el viernes 14 se medirán en el Córdoba Lawn Tenis Club. El sábado jugarán Eslovaquia y Suiza y el domingo Argentina completará la fase ante el equipo helvético.

Argentina ha reclutado para la cita a Solana Sierra, Lourdes Carlé, Julia Riera, Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini, y Suiza acude a Córdoba con Simona Waltert, Susan Bandecchi, Celine Naef y Valentina Ryser. EFE

