Eslovenia celebrará sus próximas elecciones legislativas el 22 de marzo

2 minutos

Belgrado, 22 dic (EFE).- Eslovenia celebrará elecciones parlamentarias el próximo 22 de marzo, según avanzó este lunes la presidenta del país, Natasa Pirc Musar.

Tras anunciar la fecha de los comicios, la jefa del Estado precisó que firmará la convocatoria oficial a principios de enero, de manera que la campaña electoral pueda comenzar el 12 de ese mes, explicó la televisión pública eslovena, RTV Slo.

El actual gobierno liberal-izquierdista, una coalición encabezada por el Movimiento Libertad (GS) del primer ministro, Robert Golob, los socialdemócratas (SD) y ‘La Izquierda’ (Levica), asumió el poder tras las legislativas de 2022 y cuenta con 53 de los 90 escaños del Parlamento.

Las encuestas más recientes vaticinan una caída del apoyo a esa alianza gobernante, augurando un posible cambio que podría traer de vuelta a la jefatura del Gobierno al exprimer ministro Janez Jansa, un populista de derechas, euroescéptico y estrecho aliado del ultranacionalista húngaro Viktor Orbán.

El Partido Democrático Esloveno (SDS) de Jansa lidera la intención del voto con casi un 22 por ciento, más de cinco puntos por delante de su principal rival, el GS de Golob, que obtendría un 16,6 por ciento.

Junto con otras formaciones menores, la oposición sumaría alrededor de un 33 por ciento del apoyo, mientras que los tres partidos de la coalición en el poder tendrían juntos entre el 26 y el 27 por ciento.

Eslovenia, país balcánico de algo más de 2,1 millones de habitantes, es una antigua república yugoslava independiente desde 1991, hoy miembro de la OTAN y la Unión Europea (UE). EFE

bd/wr/psh