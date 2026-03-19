Eslovenia elige entre el liberal progresista Golob o el conservador trumpista Jansa

4 minutos

Belgrado, 19 mar (EFE) – Unos 1,7 millones de eslovenos decidirán este domingo entre la continuidad del Gobierno progresista de Robert Golob o el regreso al poder por cuarta vez del veterano conservador Janez Jansa, un admirador de Donald Trump criticado por ser muy polarizador.

Golob: un liberal pragmático

Robert Golob, de 59 años y jefe de Gobierno tras ganar las elecciones de 2022, fue antes una figura destacada del sector energético, donde se ganó reputación como gestor estratégico y directivo influyente.

Ingeniero electrotécnico de formación, dirigió durante años la empresa energética estatal GEN-I, consolidando su perfil como tecnócrata con experiencia en gestión empresarial y políticas energéticas.

Su salto a la política nacional se produjo en 2022, cuando lideró la sorpresiva victoria del movimiento liberal Gibanje Svoboda (GS, ‘Movimiento por al Libertad’ en español), que se convirtió en la principal fuerza parlamentaria.

Tras las elecciones formó una coalición con los Socialdemócratas (SD) y la izquierda de Levica, asegurando una cómoda mayoría parlamentaria y poniendo fin al tercer gobierno de Jansa.

Su Ejecutivo impulsó políticas de centroizquierda más marcadas que la mayoría de los gobiernos anteriores, especialmente en ámbitos sociales, energéticos y medioambientales.

Dentro de la coalición, Levica ha ganado influencia en asuntos internos, particularmente en políticas sociales y de vivienda, mientras que el Golob matuvo el control de áreas estratégicas como política exterior, defensa y economía.

En el plano político, Golob prioriza el funcionamiento institucional y la gestión administrativa sobre la confrontación ideológica directa.

Aunque algunos analistas lo subestimaron en su irrupción política, su capacidad para combinar un perfil moderado con una agenda reformista demostró una gran habilidad para mantener cohesionada una coalición ideológicamente diversa.

Janez Jansa: un «trumpista» y superviviente político

Janez Jansa, de 65 años, es el líder del Partido Democrático Esloveno (SDS), la principal fuerza de la derecha del país, y una de las figuras políticas más influyentes desde la independencia de la república exyugoslava en 1991.

Con más de cuatro décadas en la vida pública, Jansa ha atravesado prácticamente todas las fases del sistema político del país.

Inició su carrera como activista crítico dentro del sistema yugoslavo, se convirtió posteriormente en una figura clave del movimiento democrático esloveno a finales de los años 1980 y fue ministro de Defensa durante el delicado proceso de independencia.

Desde entonces ha sido primer ministro en tres periodos distintos (2004–2008, 2012–2013 y 2020–2022), consolidándose como el dirigente conservador más longevo de la Eslovenia contemporánea.

En la última década, su estilo político evolucionó hacia una retórica más combativa y polarizadora, siguiendo el ejemplo de su gran aliado europeo, el primer ministro ultranacionalista húngaro Viktor Orbán.

Sin embargo, Jansa mantiene una posición claramente atlantista, crítica con Moscú, siendo un firme defensor de la OTAN y del apoyo occidental a Ucrania frente a Rusia.

Su discurso político combina propuestas económicas liberales, como reducciones fiscales y un mayor peso del sector privado, con la defensa de valores tradicionales, soberanía nacional y una política migratoria más restrictiva.

Al mismo tiempo, su figura genera una fuerte división en la sociedad eslovena: para sus seguidores representa un líder firme y experimentado que defiende los intereses nacionales, mientras que para sus detractores simboliza un estilo político de confrontación que intensifica la polarización del país.

Tras varias décadas en el centro de la política nacional, pocos en Eslovenia recuerdan una escena política sin Jansa como protagonista.

Su capacidad para mantenerse como actor central, tanto en el gobierno como en la oposición, lo ha convertido en uno de los políticos más influyentes y controvertidos de la historia reciente del país. EFE

bd-jk/ll/cg