Eslovenia también enviará a dos oficiales de su Ejército a Groenlandia

Zagreb, 17 ene (EFE).- Eslovenia enviará a dos oficiales de su Ejército a Groenlandia en el marco de la operación ‘Resiliencia Ártica’ de la OTAN, anunció el Gobierno del pequeño país alpino este sábado.

El objetivo es apoyar el fortalecimiento de la seguridad regional, explicó el Ministerio de Defensa, informó la agencia de noticias eslovena STA.

Eslovenia, que forma parte de la OTAN desde 2004, firmó en 1998 un memorando de contactos en el ámbito militar con Dinamarca, recordó el Ministerio.

Ante la sesión del Gobierno que decidió el envío de los dos oficiales eslovenos, el primer ministro, el liberal Robert Golob, explicó que solo Dinamarca y Groenlandia pueden decidir sobre el futuro de la isla ártica.

«Eslovenia defiende constantemente el respeto del derecho internacional en las relaciones entre países de todo el mundo. Groenlandia pertenece a su población y sus asuntos pueden ser decididos exclusivamente por Dinamarca y Groenlandia», señaló el mandatario, citado por STA.

La fecha exacta del despliegue de los militares elsovenos se fijará más tarde durante la fase de planificación, agregó el Gobierno.

Eslovenia se suma de esta forma a varios países europeos como Francia, Alemania y Suecia, entre otros, que enviaron esta semana pequeños contingentes militares a Groenlandia.

Estos despliegues se producen tras las críticas de Estados Unidos a Dinamarca por una supuesta negligencia en la defensa de Groenlandia y la intención del presidente norteamericano, Donald Trump, de tomar el control de la isla, alegando motivos de seguridad estratégica para su país. EFE

