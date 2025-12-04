España, la última selección que ganó a Brasil, que acumula 41 partidos invicta desde 2022

1 minuto

Redacción deportes, 4 dic (EFE).- La selección española de fútbol sala femenina, que este viernes buscará un puesto en la final del Mundial en Filipinas, acredita un año completo sin conocer la derrota, desde el amistoso ante Italia en Torre Pacheco (Murcia), y suma 16 partidos consecutivos invicta, con 15 victorias y un empate como balance.

Este viernes, pretende prolongar esta racha ante Brasil, la favorita para ganar el Mundial, que afronta este compromiso también en una gran dinámica, con un balance de 41 encuentros sin perder, la más prolongada del panorama internacional.

Su última derrota, precisamente, data de 2022, en Melilla, ante España por 3-2, con goles de Ale de Paz, autora de un doblete, y Laura Córdoba, responsable del tanto definitivo en aquella victoria ante Brasil.

Españolas y brasileñas se han medido en 14 ocasiones, con 9 triunfos para Brasil y 5 para España, si bien el balance goleador es equilibrado: 33 tantos para cada selección.

El primer compromiso entre ambas se disputó en 2005 en Londrina (1-3 para España), mientras que el último precedente corresponde a 2023 en Palma de Mallorca, con victoria brasileña por el resultado de 1-2. EFE

1010552

jmd/cmm