España aboga en la ONU por el multilateralismo para fortalecer seguridad marítima en Ormuz

2 minutos

Naciones Unidas, 27 abr (EFE).- El secretario de Estado para Asuntos Exteriores y Globales de España, Diego Martínez Belio, abogó este lunes en la ONU por el multilateralismo para garantizar la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz.

«El multilateralismo y el diálogo entre estados no es una opción, sino un requisito indispensable para que la comunidad internacional pueda abordar los desafíos globales, entre los que se encuentra el fortalecimiento de la seguridad marítima», apostilló Martínez en una sesión del Consejo de Seguridad sobre esta cuestión.

Así, afirmó que España apuesta «firmemente» por un multilaterallismo «eficaz» que ponga a las Naciones Unidas en el centro, incluidas las agencias como la Organización Marítima Internacional, y que tenga una «contribución activa» de las organizaciones regionales, entre ellas la Unión Europea, «sumando capacidades y evitando duplicidades».

Martínez condenó además «los injustificables ataques sufridos por Bahréin» y otros países del Golfo y la región a manos de Irán, y recalcó que el derecho internacional «es el pilar esencial sobre el que descansa la convivencia pacífica entre los estados y, por extensión, la seguridad marítima».

El español reiteró que su país apuesta por reforzar mecanismos colectivos para garantizar «mares abiertos, seguros y regidos por normas compartidas», frente a los «grandes retos» que afrontan los mares y océanos.

«No hay espacio para soluciones unilaterales (…). Subrayamos la centralidad de los principios universales de la carta de las Naciones Unidas, entre ellos el principio de resolución pacífica de los conflictos y el de prohibición del uso de la fuerza, también aplicable al ámbito marítimo», aseveró.

Además, reafirmó el compromiso de España con rutas marítimas «abiertas, seguras y resilientes», y subrayó que las amenazas a vías críticas «producen un impacto directo y sistémico en la seguridad energética y las cadenas de suministros internacionales».

Según el portal Axios, Irán ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y, a la vez, posponer las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen estancadas, y este fin de semana el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, abandonó Pakistán sin mostrar intención de conversar con Washington, que canceló a su vez el viaje a Islamabad de los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. EFE

asg/jco/amd