España apoya a las teleoperadoras para que la regulación europea facilite las fusiones

1 minuto

Barcelona, 3 mar (EFE).- El ministro español para la Transformación Digital, Óscar López, apoyó este martes a las empresas de telecomunicaciones europeas en su petición a la UE de una regulación más permisiva con las fusiones, pues Europa no sera competitiva sin empresas potentes, según argumentó.

Preguntado por ese asunto en el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona (MWC, siglas en inglés), el ministro consideró que las empresas europeas, entre ellas la multinacional española Telefónica, necesitan tamaño y un mercado digital europeo común en esta nueva carrera que suponen la transformación digital y la inteligencia artificial (IA).

Los grandes operadores de telecomunicaciones reprocharon el lunes a la Unión Europea inmovilismo a la hora de poner en marcha los cambios regulatorios que reclaman desde hace tiempo para realizar fusiones, invertir en tecnología y competir con los gigantes estadounidenses y chinos.

La GSMA, patronal de la industria de telefonía móvil, abrió ayer la conferencia inaugural del MWC reivindicando ya a la UE que revise con urgencia las directrices de las fusiones entre compañías, con el fin de que puedan cumplir sus compromisos de despliegues de la red 5G y se siente una base sólida para el futuro del 6G. EFE

bmc/mg/amf/jl/lss

(Foto)