España apoya los esfuerzos para detener la guerra en Ucrania si es por una paz justa

4 minutos

Bruselas, 3 dic (EFE).- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este miércoles que su país apoyará «todo esfuerzo» para poner fin a la guerra en Ucrania «si está dirigido a conseguir una paz justa y duradera», mientras Estados Unidos sigue centrado en sus negociaciones con Moscú y Kiev.

«Todo esfuerzo de paz, incluido el que realiza el presidente de Estados Unidos (Donald Trump), es un esfuerzo que si está dirigido a conseguir una paz justa y duradera, España va a trabajar en su favor y va a apoyarlo», declaró a su llegada a la reunión de titulares de Exteriores de la OTAN que se celebra en Bruselas.

De todas formas, añadió que también hay «unas líneas rojas», en referencia a que «no se pueden tomar decisiones sobre Ucrania, sobre su integridad territorial, sobre su soberanía, sobre las decisiones de las organizaciones internacionales en las que puede participar en el futuro una Ucrania libre y soberana sin la voz de Ucrania».

«Tampoco pueden tomarse decisiones sobre Europa, sobre la Unión Europea, sobre las organizaciones internacionales en las que estemos los europeos y sobre la seguridad europea, porque todo lo que toca a Ucrania está estrechamente relacionado con la seguridad europea, sin que los europeos estemos en torno a la mesa», aseveró.

Albares admitió que no saben «mucho» sobre las negociaciones impulsadas por Estados Unidos porque son «bilaterales».

«Lo que sí deseo es que ese deseo y ese esfuerzo por la paz que está llevando adelante el presidente Trump dé lugar a lo que España pide y que sería la muestra de que Rusia y Vladímir Putin quieren genuinamente una paz justa y duradera, que es un alto el fuego incondicional y permanente en torno a la línea de contacto en estos momentos», explicó.

«Una vez que se produzca eso, podremos avanzar hacia unas negociaciones de paz justa y duradera y, desde luego, nuestro esfuerzo está claro: que Ucrania siga siendo un país libre y soberano, que esté en cualquier mesa de negociación para una paz justa y duradera, porque no podemos tolerar, nadie que quiera respetar el Derecho Internacional y que quiera un mundo seguro y estable, que una guerra de agresión tenga premio», agregó.

En la reunión de hoy intervendrá el ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, con quien Albares tuvo ayer «un intercambio», según explicó el propio jefe de la diplomacia española.

El martes, el presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió a Europa de que, si quiere guerra, Rusia está lista para combatir.

«No tenemos intención de combatir con Europa. Ya lo he dicho cientos de veces. Pero si Europa de repente quiere guerra (…) estamos listos», dijo.

Albares, preguntado al respecto, no quiso hacer hoy «comentarios a comentarios», pero dijo que la posición de la Alianza en la reunión de hoy «tiene que ser de unidad, de solidaridad y de reforzar aquello que es la OTAN: una alianza defensiva, nunca agresiva, basada en la disuasión, pero preparada para cualquier escenario».

«No queda la menor duda de quién es el agresor en relación con Ucrania, y de dónde se ciñen las principales amenazas para Europa. Rusia, claramente, a través de las amenazas más o menos veladas, más o menos explícitas, que ha ido haciendo los últimos años Vladímir Putin, claramente está identificada por la organización (transatlántica) como una de ellas», expuso.

Además, resaltó que Europa «tiene que dar un salto en su soberanía» y que dicho salto «pasa por dos vectores principales».

«Avanzar definitivamente en remover los últimos obstáculos al mercado interior para que dé toda su potencialidad y, al mismo tiempo, también que nuestra seguridad esté cada vez más en nuestras manos», comentó, y mencionó «la integración de nuestras industrias de defensa» y «avanzar claramente también hacia un embrión de ejército europeo».

Albares también puso el acento hoy en la vecindad sur de la Alianza, unos países «que necesitan también nuestro apoyo, desde Mauritania hasta Jordania».

«Hay amenazas distintas, no tienen la intensidad de las amenazas que vienen del flanco este, pero también hay amenazas que provienen del flanco sur: el uso híbrido de los flujos migratorios irregulares, de los flujos energéticos. Los ciberataques también pueden provenir del sur y, por lo tanto, en la OTAN tenemos que estar preparados y dispuestos para hacerles frente», declaró. EFE

