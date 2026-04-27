España apoya modificar los umbrales para activar la cláusula de salvaguardia para el arroz

2 minutos

Luxemburgo, 27 abr (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, apoyó este lunes la modificación de los umbrales para activar la cláusula de salvaguardia automática para el arroz ante las importaciones excesivas, que mañana votará el Parlamento Europeo en el marco de la legislación sobre el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG).

«Yo espero y deseo que (…) esa modificación de la cláusula, tal como está planteada, mañana sea votada favorablemente por el Parlamento Europeo», dijo Planas a su llegada a un Consejo de ministros de Agricultura.

«España apoya esta iniciativa. Esperamos que salga adelante porque somos un país productor, el segundo país productor después de Italia y efectivamente estamos en la misma posición», dijo el ministro español, que consideró «necesario buscar instrumentos de protección» para los productores europeos porque cuando se produce una diferencia de precios demasiado elevada,»pueden situarse fuera del mercado».

El sector arrocero europeo vive una importante crisis debida al aumento de los costes de producción, las estrictas normas europeas frente al producto que viene de fuera y no cumple los mismos requisitos y, sobre todo, el enorme incremento de las importaciones.

En la UE la producción se concentra sobre todo en Italia y España, pero también en Grecia, Portugal, Francia, Bulgaria, Rumanía y Hungría.

En 2019 se activó en la UE un mecanismo general de salvaguardia en el marco del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) dentro de las preferencias comerciales hacia los países menos adelantados (EBA, Everything But Arms, por sus siglas en inglés) para proteger al sector de las importaciones de arroz de tipo índica (grano largo) al considerar que ponían en peligro la producción europea.

Su aplicación, según el sector, es costosa y compleja.

En diciembre pasado, las instituciones de la Unión Europea aprobaron tras unas complejas negociaciones la inclusión de una nueva cláusula de salvaguardia para el arroz, que sería automática, para actuar como freno directamente ante importaciones excesivas de países que puedan distorsionar el mercado europeo.

Pero los productores consideran que los umbrales fijados para la activación de esa cláusula automática no son realistas e impedirían aplicarla correctamente.

Desde España, COAG ha pedido la rebaja del umbral de la cláusula de salvaguardia para el arroz índica de Camboya y Birmania desde las 562.000 toneladas de ahora al nivel de 2019 (380.000 toneladas). EFE

mb/ahg

(vídeo)