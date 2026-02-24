España blinda el veto a los espectáculos taurinos que se mofan de gente con discapacidad

2 minutos

Madrid, 24 feb (EFE).- El Gobierno español dio este martes luz verde a una modificación del Reglamento de Espectáculos Taurinos con el objetivo de que no quede ningún resquicio legal que permita los espectáculos cómico-taurinos que denigren a personas con discapacidad, y más concretamente a personas con enanismo.

El Consejo de Ministros aprobó un real decreto que añade a ese reglamento un apartado que precisa que «en cualquier caso, los espectáculos cómico-taurinos respetarán la dignidad humana, sin que puedan lesionar los derechos de las personas ni someterlas a mofa o denigración pública, en particular, de las minorías sociales, como la de las personas con discapacidad».

La Autoridad gubernativa competente, según se subraya, «no podrá autorizar espectáculos cómico-taurinos que infrinjan este mandato».

«Nunca más se puede consentir que la discapacidad se convierta en una causa de mofa o de risión para ganar dinero con ello», indicó en una rueda de prensa el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

En España la Ley General de la Discapacidad ya había prohibido en 2023 los espectáculos o actividades recreativas que atenten contra la dignidad de personas con discapacidad, pero a pesar del veto, se habían programado de forma esporádica ‘shows’ cómicos de ese tipo.

El pasado 2 de febrero el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) adelantó que «esta modificación constituye un paso relevante en la erradicación de prácticas discriminatorias y humillantes que, bajo la apariencia de entretenimiento o tradición, han perpetuado estereotipos ofensivos y atentatorios» contra esas personas. EFE

