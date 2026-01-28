España entregará a Ecuador al hermano del líder de Los Tiguerones excarcelado

Madrid, 28 ene (EFE).- La Audiencia Nacional española entregará a Ecuador al hermano de William Joffre Alcívar Bautista, comandante Willy, un presunto líder de la banda Los Tiguerones, al que este tribunal dejó en libertad al vencer el plazo para que las autoridades ecuatorianas presentasen las garantías que les solicitó para ejecutar su extradición.

En el caso de su hermano, Álex Iván, la Audiencia Nacional sí que consideró cumplidas las garantías exigidas a la República de Ecuador a las que se supeditaba también su entrega en extradición, según acordó la Sala correspondiente en un auto dictado el martes, al que tuvo acceso EFE y contra el que cabe recurso.

En un primer momento, la Fiscalía consideró que, al igual que había ocurrido con William Joffre, procedía declarar como no prestadas las garantías exigidas y en consecuencia, denegar la entrega del reclamado y dejarle en libertad.

Sin embargo, la Sala recibió dichas garantías y consideró que habían sido remitidas en plazo, por lo que finalmente el fiscal las aceptó como suficientes para acceder a la entrega de Álex Iván, Ronco, considerado también cabecilla de Los Tiguerones y reclamado por dos causas, una por delitos de delincuencia organizada y otra por «secuestro extorsivo».

Las autoridades ecuatorianas remitieron a la Audiencia Nacional informes con las recientes medidas adoptadas por el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores) para mejorar las condiciones de las prisiones y el respeto a los derechos humanos de los internos.

Por ello, la Sala entiende que en la contestación remitida se especifican «las medidas concretas que se han implementado» y que corresponden con las propuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, razón por la cual considera cumplidas las garantías exigidas.

Los dos hermanos fueron detenidos juntos en octubre de 2024 en la provincia de Tarragona (noreste de España), si bien sendas peticiones de extradición se tramitaron en procedimientos distintos y han sido diferentes las secciones de lo Penal las que han decidido acerca de la reclamación de ambos.

Al conocido como comandante Willy, que quedó en libertad, las autoridades judiciales de Ecuador le acusan del asalto al canal TC Televisión para coaccionar al Gobierno ecuatoriano y exigirle que cesara la presión policial sobre las bandas criminales del país catalogadas como terroristas.

A la banda de Los Tiguerones se le atribuye además el asesinato de César Suárez, el fiscal ecuatoriano acribillado días después de comenzar la investigación por estos hechos, por delitos de terrorismo a la organización criminal. EFE

