España es líder en contratos corporativos de electricidad solar en la UE

2 minutos

Bruselas, 11 mar (EFE).- España se consolida como líder en la Unión Europea en contratos corporativos de compraventa de energía solar (PPA), con más de 2 gigavatios firmados al año entre 2023 y 2025, según un informe de la asociación sectorial SolarPower Europe.

«España destaca como un caso atípico y una excepción notable» pese a sufrir una «pronunciada canibalización de precios», señala el informe, que cifra en unos 2,3 gigavatios (GW) la potencia contratada en 2025 y marca una notable diferencia con países como Italia, con unos 0,8 gigavatios, Alemania (0,5 GW), Polonia (0,5 GW) o Francia (0,4 GW).

La patronal fotovoltáica europea atribuye el buen rendimiento de España en esos contratos de compraventa a largo plazo, que buscan estabilidad de precios y seguridad para las inversiones, a los niveles favorables de irradiación y a unos perfiles estacionales ventajosos en los meses de invierno.

De forma más general, el informe concluye que tanto los contratos corporativos de compraventa de energía como las subastas competitivas siguen siendo herramientas esenciales para reforzar la seguridad energética europea y mejorar la competitividad de los precios de la electricidad.

SolarPower Europe subraya que las subastas solares repuntaron con fuerza en 2025 tras los problemas sufridos durante la crisis energética, pero advierte de que persisten fallos de diseño y numerosas convocatorias infracubiertas, mientras que el mercado de PPA se ha enfriado en algunos países por la congestión de red, los recortes de producción y la caída de expectativas de precios.

«Europa necesitará tanto regímenes públicos de apoyo como PPA para alcanzar su capacidad renovable objetivo, reducir los precios de la energía y reforzar la competitividad de la UE», augura Solar Europe.

En este contexto, la patronal reclama marcos regulatorios más estables, licitaciones mejor diseñadas, más almacenamiento y medidas que den continuidad a la inversión en energía solar. EFE

jaf/asa/ah