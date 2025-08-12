The Swiss voice in the world since 1935

España evacua de Gaza a 44 menores heridos y a sus familiares

España completó «con éxito» la evacuación de 44 menores gazatíes heridos o enfermos y un centenar de sus familiares, anunció este martes el Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

«El Gobierno de España ha completado con éxito cuatro operaciones de evacuación de 44 menores gazatíes heridos o enfermos, así como a un centenar de familiares», explicó el ministerio de Migraciones en un comunicado, sobre un proceso que ha durado varios meses.

«La organización y ejecución de estas misiones» se hizo «en colaboración con organismos internacionales y países aliados para el traslado desde puntos seguros fuera de la zona de conflicto», detalló el ministerio.

Los niños y sus familiares fueron repartidos por toda España para su tratamiento médico.

Estos podrán solicitar asilo, añade el ministerio, cuya titular, Elma Saiz, se congratuló de que «la solidaridad y la cooperación internacional salvan vidas», en declaraciones recogidas en el comunicado.

El Gobierno de Sánchez es una de las voces europeas más críticas con la actuación israelí en Gaza. 

A finales de 2023, el Ejecutivo ya repatrió a 139 ciudadanos españoles y a sus familiares residentes en Gaza.

La guerra en Gaza comenzó tras los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, en los cuales murieron 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento a partir de datos oficiales. 

Israel respondió con una campaña militar a gran escala que ya se ha cobrado la vida de más de 61.000 muertos, mayoritariamente civiles, mujeres y niños, según datos del ministerio de Salud de la Franja de Gaza, controlado por Hamás.

