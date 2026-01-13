España fue el destino de la UE con más pernoctaciones y gasto total de turistas en 2024

Bruselas, 13 ene (EFE).- España fue en 2024 el destino turístico de la Unión Europea (UE) que registró el mayor número de pernoctaciones por parte de ciudadanos comunitarios, así como el mayor gasto total, gracias a turistas portugueses, franceses e italianos, informó este martes la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

En un análisis sobre los viajes turísticos de los europeos en 2024, Eurostat revela que España fue el segundo destino turístico que recibió más visitas en aquel año, al acoger al 10,4 % de los 342 millones de turistas que eligieron un destino extranjero, solo por detrás de Italia, que recibió un 10,7 %.

Sin embargo, el informe destaca que España lideró la lista de destinos europeos tanto en número de noches reservadas como en gasto total.

En 2024, los europeos reservaron un total de 2,6 millones de pernoctaciones en destinos extranjeros de todo el mundo, de las cuales el 11,7 % tuvieron lugar en España, seguido de Italia (10,2 %) y Francia (7,2 %).

En cuanto al gasto total, los turistas europeos desembolsaron 360.000 millones de euros en viajes a otros países, y la mayoría de ese gasto se produjo en España, que recibió el 11,1 %, seguido de Italia (9,7 %), y Estados Unidos (5,7 %).

Franceses, italianos y portugueses eligen España para viajar

En un desglose por nacionalidades, Eurostat desvela que España fue el principal destino para los turistas portugueses (un 39,5 % lo eligió), franceses (17,3 %) e italianos (16,3 %).

Estas preferencias turísticas de vecinos europeos fueron totalmente recíprocas, ya que los viajeros españoles eligieron como destinos principales Francia (15,4 %), Portugal (13,7 %) e Italia (13,5 %).

En el conjunto de la Unión Europea, casi 249 millones de europeos (de 15 años o más) realizaron algún viaje turístico con fines personales en 2024, lo que representó un aumento de 5,7 millones de turistas con respecto a 2023 (un 2,3 % más).

En total, los turistas comunitarios realizaron 1.200 millones de viajes con pernoctación durante el año, aunque la mayoría (siete de cada diez) se produjeron en su respectivo territorio nacional.

En el caso de España, la brecha entre viajes nacionales y extranjeros fue aún mayor que la de los europeos, ya que el 88 % de turistas españoles eligieron destinos domésticos y el 12 % viajó a otro país.

Españoles, el tercer grupo que más viaja

Por nacionalidades, los españoles fueron el tercer grupo que más viajes realizó en 2024, con 149 millones de desplazamientos, solo por detrás de Alemania (277 millones) y Francia (240 millones).

Las principales razones de los europeos para viajar fueron las vacaciones, el ocio y el recreo (53,2 %), mientras que casi uno de cada tres viajes (31,6 %) se destinó a visitar a familiares y amigos, y el 10,3 % estuvo relacionado con los negocios.

Además, los europeos pasaron una media de cinco noches durante sus viajes turísticos, aunque de forma asimétrica al comparar los viajes domésticos y foráneos: la duración media fue de 3,9 noches en los viajes nacionales y de 7,8 noches en los viajes al extranjero.

Por medio de transporte, los vehículos motorizados (particulares o alquilados) fueron el principal medio elegido por los turistas comunitarios, utilizado en el 64,1 % de los viajes, seguido del transporte aéreo y el ferrocarril (16,2 % y 13,2 %, respectivamente).

La Unión Europea cerró el año 2024 con un nivel récord de turismo, tras recuperarse de la pandemia, en un sector clave que representa el 4,5 % del valor añadido bruto de la UE. EFE

