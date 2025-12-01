España insiste en que UE tenga papel de liderazgo en el apoyo al plan de paz para Ucrania

Bruselas, 1 dic (EFE).- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, afirmó este lunes que la Unión Europea (UE) debe tener un papel de “liderazgo” en el plan de paz para Ucrania, y continuar comprometida con que sea una paz «justa y duradera».

«Todos los países hemos puesto de relieve la importancia de seguir apoyando a Ucrania en este momento de las negociaciones del plan de paz», indicó Robles a la prensa tras participar en un Consejo de Ministros de Defensa de la UE.

Se refirió a que la Unión Europea tenga «liderazgo y apoyo» al plan de paz cuyas negociaciones está instigando Estados Unidos con Rusia y Ucrania por separado. «Mientras tanto todos los países, España también, vamos a seguir plenamente comprometidos con ese apoyo a Ucrania», indicó, dado que solo será aceptable “una paz justa y duradera”, la que «quieran los ucranianos”.

Por otra parte, en lo que se refiere a la cooperación con otros países para hacerse con equipos militares, Robles dijo que España «va a estar en cinco capacidades diferentes» y que «hay una capacidad que nos importa mucho, que es el dominio marítimo».

Robles recordó que España asignará a Ucrania 215 millones de euros de los 1.000 que le proporcionará la Unión Europea a través del programa SAFE, centrado en dar préstamos a los Estados miembros para que realicen compras conjuntas a la industria militar.

Precisó que, además, España destinará otros 100 millones de euros a la iniciativa PURL de la OTAN para que los aliados compren de forma conjunta a Estados Unidos armas para Kiev.

Asimismo, Robles especificó que, del montante procedente de SAFE, más de 700 millones de euros irán a programas relativos a la Defensa española, y agregó que España trabajará con países como Portugal y Letonia en la adquisición de vehículos blindados, y que también tiene interés en los radares o la defensa cibernética.

“Lo importante es que es un mecanismo que facilita el trabajo conjunto entre los países”, comentó.

La Comisión Europea confirmó este lunes que ha recibido los planes de inversión de los 19 Estados miembros que habían manifestado interés en participar en el programa de préstamos para poder realizar compras militares conjuntas (SAFE), y que 15 de ellos han incluido en sus planes ayudas para Ucrania.

SAFE contempla préstamos de 150.000 millones de euros para que los países puedan hacer adquisiciones conjuntas, y de ellos la Comisión asignó a España a principios de septiembre 1.000 millones.

Una de las condiciones para que proyectos conjuntos puedan ser financiados con SAFE es que el 65 % de cada sistema de armas se fabrique en Europa.

Robles expresó también preocupación por los ataques híbridos, que pueden ir desde las ciberamenazas hasta la desinformación o los sabotajes, y manifestó que «Rusia está utilizando esas amenazas híbridas». EFE

