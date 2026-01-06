España niega acciones legítimas posibles fuera del marco jurídico internacional

2 minutos

Madrid, 6 ene (EFE).- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, advirtió este martes de la necesidad de respetar el ordenamiento jurídico internacional, pues «no hay actuaciones legítimas posibles» fuera del mismo.

Sin citar la reciente operación militar estadounidense en Venezuela, Robles subrayó el compromiso de España con el pleno respeto de ese ordenamiento.

Intervino la ministra ante el rey Felipe VI y la cúpula de los ejércitos españoles con motivo de la celebración anual de la Pascua Militar.

España es «un socio serio, responsable, fiable y comprometido», incidió, en los marcos internacionales a los que pertenece, en defensa de la paz, la seguridad y los valores democráticos que han de presidir la convivencia pacífica internacional.

En esta línea, recordó que más de 175 militares españoles han fallecido en misiones internacionales de mantenimiento de paz. «No damos lecciones a nadie, pero tampoco las aceptamos en ese compromiso que España tiene», enfatizó.

Por eso, dijo, el Gobierno seguirá apoyando a Ucrania, y mantendrá su compromiso de exigir una paz firme y estable en la Franja palestina de Gaza.

Recordó los 4.000 militares españoles destacados en misiones de la ONU, la Unión Europea y la OTAN.

«Todos estos despliegues demuestran -aseguró- el compromiso total y absoluto de España con la OTAN, aportando las capacidades que nos son demandadas de forma rápida e inmediata, con una profesionalidad digna de admiración y elogiada por los responsables políticos y militares de los países de donde despliegan nuestras tropas».

La Pascua Militar es una tradición que instauró Carlos III como felicitación al Ejército después de que España recuperara la localidad de Mahón (isla mediterránea de Menorca) del poder de los británicos el 6 de enero de 1782. EFE

cn/jls/jl/cg

(foto) (vídeo)