España participará en la vigilancia reforzada del Ártico si se lo solicita la OTAN

3 minutos

Bruselas, 12 feb (EFE).- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, afirmó este jueves que España participará en la nueva iniciativa de vigilancia reforzada de la OTAN ‘Centinela del Ártico’ si así se lo solicita el mando militar aliado.

«La colaboración va a ser la que nos pida en cada momento SACEUR, el mando aliado, que es el que tiene que decir cada país, de qué manera colabora y en qué misiones», indicó a la prensa Robles durante su participación en una reunión de ministros de Defensa de la OTAN.

El comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Alexus G. Grynkewich, es el encargado de diseñar las iniciativas militares de la Alianza, incluida ‘Centinela del Ártico’ (‘Arctic Sentry’), que está activa desde el miércoles.

Robles dijo que hoy los ministros pusieron de relieve «por unanimidad» la importancia de esta actividad de vigilancia reforzada, que consideraron «muy positiva» para «velar por la seguridad en la zona del Ártico».

Recordó que «España participa en todas las misiones de la Alianza Atlántica en función de las capacidades que se nos requieran en cada momento, por vía marítima o por vía aérea».

En ese sentido, apuntó que España ya contribuye a otra actividad de vigilancia reforzada en los países bálticos, ‘Centinela del Báltico’, y que está presente en misiones de la Alianza en el flanco este, así como en el medio naval o aéreo de la OTAN.

Robles destacó igualmente el respaldo a ‘Centinela del Ártico’ del representante hoy de Estados Unidos en la reunión ministerial, el subsecretario de Guerra, Elbridge Colby, así como de su homólogo de Dinamarca.

«La idea fundamental que se ha querido transmitir es que la Alianza Atlántica tiene que estar unida en este momento, que el riesgo lo representa Rusia, y que precisamente porque el riesgo lo representa Rusia es necesaria una misión de la Alianza Atlántica para una vigilancia reforzada», explicó.

Dejó claro que España siempre se ha mostrado dispuesta a participar en actividades en la región ártica, «pero siempre decíamos también que con el paraguas de una misión de la Alianza Atlántica», puntualizó.

El Cuartel General Militar Aliado (SHAPE), con sede en Mons (sur de Bélgica), anunció el miércoles el lanzamiento de ‘Centinela del Ártico’ tras unas semanas de preparación a cargo de Grynkewich.

SHAPE explicó entonces en un comunicado que la iniciativa pretende «reforzar aún más la postura» de la OTAN en el Ártico y el Alto Norte, mientras «aumenta su presencia permanente» en la región, y que sigue a la reunión celebrada el mes pasado en Davos (Suiza) entre Rutte y el presidente de Estados Unidos, tras la que Donald Trump rebajó su interés por poseer Groenlandia, territorio autónomo dependiente de otro aliado, Dinamarca.

En ese encuentro los dos mandatarios acordaron que la OTAN asumiría «colectivamente mayor responsabilidad en la defensa de la región, teniendo en cuenta la actividad militar de Rusia y el creciente interés de China en la zona», recordó SHAPE. EFE

rja-mb/ahg/ah

(vídeo)