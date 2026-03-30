España pide a la UE «una solución inmediata» para la pesca de la caballa

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Bruselas, 30 mar (EFE).- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, pidió este lunes a la Comisión Europea una «solución inmediata» para permitir la pesca de la caballa, teniendo en cuenta que se trata de una pesquería estacional que solo tiene lugar en el primer semestre del año.

El asunto fue debatido durante un Consejo de ministros europeos de Pesca en el que se abordaron las negociaciones entre la UE y los Estados costeros (Noruega, Reino Unido, Islas Feroe, Islandia, Groenlandia y Rusia) para la pesca de a caballa en 2026.

«Nos encontramos en el mismo lugar de hace treinta días y es absolutamente imperioso que la Unión Europea actúe de manera cohesionada y con una sola voz para garantizar la sostenibilidad de la pesquería y para defender efectivamente los intereses de nuestra flota comunitaria frente a decisiones unilaterales de terceros países», dijo Planas durante su intervención en el debate.

Añadió que, «la situación es cada vez más urgente» dado que la caballa «es una pesquería estacional en que en España ya ha comenzado y solo se realiza en el primer semestre del año», por lo que «la decisión debe ser inmediata».

La Unión Europea (UE) y estos Estados aún no han llegado a un acuerdo sobre el Total Admisible de Capturas (TAC) de caballa para este año.

El pasado diciembre los Estados costeros alcanzaron un acuerdo en el que rebajaban el porcentaje histórico que habitualmente cedían a la Unión Europea y se autoadjudicaron una cuota con una reducción del 48 %, un recorte muy inferior al recomendado por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), del 70 %, que sí ha aplicado la Unión Europea.

A la espera de que se consiga cerrar un acuerdo, el Ministerio español de Agricultura, Pesca y Alimentación ha asignado el reparto entre la flota de la cuota de caballa de España para 2026, un total de 9.475 toneladas (5.907 toneladas que le correspondieron en el Consejo de Ministros de la UE, completada con la flexibilidad e intercambios con otros Estados miembros), indicó el Ministerio en un comunicado. EFE

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