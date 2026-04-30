España pide una Europa más cohesionada para evitar la dependencia tecnológica exterior

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Zagreb, 30 abr (EFE) – El ministro de Industria y Turismo de España, Jordi Hereu, advirtió este jueves de la excesiva dependencia tecnológica de la Unión Europea y planteó que la competitividad del grupo depende de la conectividad física y digital entre los países miembros.

El ministro hizo estos planteamientos durante su participación en la Cumbre de los Tres Mares en Dubrovnik (Croacia), un foro de diálogo que agrupa a trece países del este y el sureste de la UE ribereños del Báltico, el Adriático y el Negro, y del que España es socio estratégico.

Durante su participación en una mesa redonda sobre tecnologías del futuro, Hereu alertó sobre la elevada dependencia tecnológica exterior del continente.

En ese sentido, defendió «avanzar hacia una auténtica autonomía digital europea, basada en infraestructuras propias, soberanía tecnológica y cooperación entre Estados», según informa el Ministerio español en un comunicado.

El ministro destacó que el Gobierno apuesta por impulsar un ecosistema tecnológico europeo propio, apoyar el software libre y de código abierto, el desarrollo de gigafactorías de inteligencia artificial, y la consolidación de una «quinta libertad» europea de libre circulación de datos, investigación e innovación.

Subrayó los avances logrados gracias a la Estrategia España Digital 2026, programas como el Kit Digital, las inversiones en microelectrónica y tecnologías cuánticas y el cumplimiento anticipado de buena parte de los objetivos de la Década Digital de la UE.

El ministro español dijo que la agresión rusa contra Ucrania ha reforzado la importancia geopolítica del eje norte-sur y de una Europa más cohesionada y llamó a los países participantes a reforzar la cooperación a largo plazo.

El titular de Industria defendió el papel que España desempeña en la seguridad colectiva europea, con su participación en diferentes misiones de la OTAN, y reiteró el apoyo del Gobierno español a Ucrania.

Hereu también mostró el respaldo al proceso de adhesión de Ucrania y Moldavia a la Unión Europea.

La ‘Declaración de Dubrovnik’, adoptada en la reunión, reafirma el apoyo a la soberanía de Ucrania y propone la integración de nuevas rutas logísticas y energéticas como el ‘Anillo de Solidaridad’, una iniciativa de infraestructura para reducir la dependencia de gas ruso.

Paralelamente a la cumbre se celebró un foro de negocios en el que se cerraron acuerdos de cooperación con socios estratégicos como España, Estados Unidos y Japón para impulsar inversiones que se estiman en unos 700.000 millones de euros en los próximos diez años. EFE

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