España sigue los ataques a Venezuela en contacto con Kallas y ministros de otros países

1 minuto

Madrid, 3 ene (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, está en permanente contacto con el embajador de España en Caracas y también con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, así como con homólogos europeos y de otros países, ante los ataques de Estados Unidos a la capital venezolana, Caracas.

Fuentes del ministerio español de Exteriores confirmaron estos contactos y reiteraron que el embajador de España en Caracas, con quien Albares ha hablado varias veces, ha asegurado que todo el personal de la embajada y del consulado -y sus familias- se encuentran bien.

Albares ha reunido también al gabinete de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores para seguir la situación después de que el Ejército estadounidense lanzara un ataque aéreo contra la capital venezolana.

Tras horas de desconcierto, y después de que medios estadounidenses afirmaran que Washington había ordenado atacar objetivos dentro de Venezuela, el presidente republicano, Donald Trump, confirmaba en redes «ataques a gran escala» dentro del país suramericano y aseguraba que tropas de Estados Unidos habían capturado a Nicolás Maduro y su esposa. EFE

