España vuelve ocho años después al Mundial, donde no estarán Argentina, Brasil ni Colombia

3 minutos

Redacción deportes, 18 mar (EFE).- La selección española de baloncesto certificó en Puerto Rico su participación en el Mundial de Alemania, por lo que volverá a la cita internacional ocho años después, mientras que los equipos sudamericanos de Argentina, Brasil o Colombia no estarán presentes.

El torneo PreMundial celebrado recientemente en cuatro sedes -San Juan (Puerto Rico), Estambul (Turquía), Lyon-Villerbaune (Francia) y Wuhan (China)- ha definido este miércoles las 16 selecciones que participarán en la Copa del Mundo de Alemania este verano.

Con las campeonas de sus respectivas Copas Continentales del pasado 2025: Australia (Copa Asiática), Bélgica (EuroBasket), Nigeria (AfroBasket) y Estados Unidos (AmeriCup) ya clasificadas, son 11 los equipos que han obtenido su billete en este torneo de clasificación.

España, entrenada por Miguel Méndez, vigente subcampeona de Europa, quedó tercera en San Juan, en un grupo en el que perdió ante Italia, también clasificada, y Estados Unidos, pero ganó a Senegal, Nueva Zelanda y la anfitriona Puerto Rico, cuarta y también clasificada.

Con la interior Megan Gustafson en el quinteto ideal acompañando a la ‘MVP’, la estrella estadounidense Caitin Clark, ‘La Familia’ disputará de nuevo el Mundial después de su última participación en el año 2018, cuando consiguió la medalla de bronce en Tenerife.

Con un bloque joven y renovado, con talentos emergentes como Awa Fam o Iyana Martín, el equipo rozó el trofeo en el pasado Eurobasket, donde cayó ante Bélgica en una dolorosa y tristemente recordada final por 67-65.

Por contra, no estarán Argentina, Brasil ni Colombia. La ‘Albiceleste’ no pudo entrar entre las cuatro primeras en su cuadro disputado en Estambul y se despidió con un balance de 1-4, con sólo una victoria ante Turquía.

Pese a ello, las turcas se repusieron y finalizaron terceras, consiguiendo la entrada al Mundial junto a Australia, Hungría y Japón, primera, segunda y cuarta respectivamente.

Misma suerte corrió Brasil en el PreMundial de Wuhan. En un grupo comandado con firmeza por Bélgica, con cinco victorias y ninguna derrota, la ‘Canarinha’ sólo pudo ganar dos de sus cinco partidos y permitió que China, Mali y República Checa, acompañasen a las ‘Belgian Cats’.

Tampoco pudo hacerlo Colombia, que sólo sufrió derrotas en su grupo en Lyon-Villeurbanne, dejando vía libre a la clasificación para Alemania, Nigeria, Francia y Corea del Sur.

De esta forma, quedaron fuera en sus respectivos cuadros: Brasil y Sudán del Sur (Wuhan), Filipinas y Colombia (Lyon-Villeurbanne), Nueva Zelanda y Senegal (San Juan) y Argentina y Canadá (Estambul).

Así, los 16 equipos que jugarán el Mundial del 4 al 13 de septiembre son: Bélgica, China, República Checa, Malí, Alemania, Nigeria, Francia, Corea del Sur, Estados Unidos, España, Italia, Puerto Rico, Australia, Hungría, Japón y Turquía. EFE

pml/jpd