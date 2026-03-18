España y cuatro países alertan de riesgo desastre ecológico por buque ruso en Mediterráneo

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Bruselas, 18 mar (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y los líderes de otros cuatro países de la UE bañados por el Mediterráneo advirtieron este miércoles del «riesgo grave e inminente» de un desastre ecológico mayor en este mar por un buque de transporte de gas natural licuado (GNL) ruso que habría sufrido un incidente no identificado con explosiones y un incendio.

«La condición precaria del buque, combinada con la naturaleza de su carga especializada, genera un riesgo inminente y serio de un desastre ecológico mayor en el corazón del espacio marítimo de la UE», señalan los primeros ministros de España, Italia, Grecia, Chipre y Malta en una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el del Consejo Europeo, António Costa.

Los cinco líderes de los cinco países que integran el MED5 señalaron que el barco, que estaría ahora en aguas internacionales entre Malta e Italia, presenta el «doble reto» de gestionar el riesgo marítimo y ambiental que supone y de las «restricciones operacionales» que conlleva el régimen de sanciones europeo contra Rusia por su invasión de Ucrania.

En el frente ambiental, los cinco países firmantes piden a Bruselas que se active el Mecanismo Europeo de Protección Civil para asegurar una respuesta coordinada a nivel comunitario que sea más rápida y más eficiente, con apoyo especializado como vigilancia marítima y de la contaminación.

Más allá de la dimensión inmediata, los cinco primeros ministros apuntan a que este buque metanero es parte de la flota fantasma rusa, que ayuda a Moscú a esquivar las sanciones comunitarias a sus recursos naturales, y que esta situación «ilustra como estos buques generan riesgos serios».

«Permitir que estas prácticas sigan teniendo lugar no solo expone a la UE a un daño ecológico serio, sino que arriesga socavar la integridad, efectividad y valor disuasivo del régimen de sanciones europeo, lo cual subraya la necesidad de acción coordinada a nivel europeo», señalan.

Los cinco países llevarán esta cuestión a la cumbre europea que se celebra este jueves en Bruselas y aseguraron que «están listos para actuar sin dilación para asegurar la seguridad en el Mediterráneo». EFE

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