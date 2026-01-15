España y Egipto refuerzan su cooperación en materia de extradición y asistencia judicial

El Cairo, 15 ene (EFE).- España y Egipto reforzaron este jueves su cooperación en materia de Justicia con la firma de acuerdos sobre extradición y asistencia judicial penal, el primer convenio entre ambos países en este asunto desde 1994 y que llega en el marco de la elevación hace apenas un año de las relaciones bilaterales al rango de asociación estratégica.

El ministro español de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el ministro de Justicia de Egipto, Adnan al Fangari, rubricaron los acuerdos en una ceremonia en la Nueva Capital Administrativa del país árabe.

El acuerdo sobre extradición regula, entre otras cosas, los delitos para los que se puede solicitar, los motivos para su denegación o el procedimiento que se ha de seguir para su solicitud, mientras que el de asistencia judicial mutua penal permitirá una cooperación más eficaz en la prevención, investigación y persecución del delito, sobre todo en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.

Entre otros aspectos regulados en este convenio, se incluye la práctica de diligencias en procedimientos penales que tengan lugar en alguno de los países, como la obtención de pruebas, la ejecución de órdenes de registro y embargo o el intercambio de información sobre hechos delictivos o antecedentes penales.

Antes de la firma de los convenios, Bolaños y Fangari mantuvieron una reunión bilateral en la que compartieron su satisfacción por los acuerdos alcanzados y su compromiso de seguir reforzando las relaciones en materia de Justicia entre ambos países.

El acuerdo fue aprobado por el Consejo de Ministros egipcio el pasado día 6 de enero, mientras que el Gobierno de España hizo lo mismo el pasado día 23 de diciembre, según indicó Moncloa en su momento en un comunicado.

En esa nota se indicó que el acuerdo con Egipto tiene como finalidad «establecer un instrumento de cooperación jurídica internacional en materia penal que facilite la prestación de asistencia judicial entre ambos países promoviendo así la seguridad jurídica en las relaciones mutuas».

Expresamente, la nota señala que los «delitos políticos» quedan fuera del acuerdo de extradición.

Asociación estratégica

El acuerdo llega apenas un año después de que el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, formalizara en España durante una visita oficial la elevación del vínculo bilateral al nivel de asociación estratégica, que dotó a ambos países de un marco político y económico preferente.

Los reyes de España visitaron oficialmente el país en septiembre acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en donde reafirmaron la relación política y de cooperación bilateral.

En el contexto de ese viaje, se produjo además un foro empresarial hispano-egipcio que contó con la presencia del ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Albares y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también han viajado reiteradamente al país para abordar la crisis en Oriente Medio y la guerra en Gaza, la última de ellas en octubre de 2025 para la firma del denominado Plan de Paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump. EFE

