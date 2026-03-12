España y otras grandes economías urgen a integrar los mercados de capitales en la UE

4 minutos

Bruselas, 12 mar (EFE).- España, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Polonia urgieron este jueves a avanzar en la integración de los mercados de capitales en la Unión Europea, que consideran «imperativa» para la competitividad del bloque», aprobando una supervisión más centralizada de los mismos y acelerando la adopción del euro digital, entre otras medidas.

«Reforzar la soberanía y la competitividad de Europa, creando una auténtica Unión de Ahorro e Inversión, se ha convertido en una necesidad estratégica urgente», dicen los países del bautizado como grupo E6 en una carta firmada por sus ministros de Economía y Finanzas, entre ellos el titular de Economía, Comercio y Empresa español, Carlos Cuerpo.

La misiva, dirigida a los comisarios de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, y Economía, Valdis Dombrovskis, así como al presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, y el del Consejo de la UE, el titular de Finanzas chipriota Makis Keravnos, llega en vísperas de que los líderes de los Veintisiete celebren la semana próxima una cumbre en la que tendrá un papel central la competitividad.

La mayor integración de los mercados financieros es una de las metas clave de la UE para mejorar sus posibilidades de competir con China y Estados Unidos, ya que el puzle actual de 27 mercados nacionales supone un freno a las inversiones que, a su vez, socava las posibilidades de que las empresas crezcan dentro del continente.

En este contexto, los seis países dan su apoyo a la Unión de Ahorro e Inversión -la batería de medidas propuesta por Bruselas para ese fin- y llaman a llegar antes del verano de 2026 a un acuerdo sobre las medidas de integración y supervisión que propone, entre otras, dar más poderes a la Autoridad de Mercados y Valores Europea (ESMA) para vigilar los mercados de capitales.

Los socios respaldan «avanzar hacia la centralización de la supervisión para ‘las infraestructuras de mercado transfronterizas más sistémicas y relevantes’ al tiempo que se evitan duplicidades innecesarias o costes adicionales» y consideran una buena base la propuesta de la Comisión, que dejaría en manos de la ESMA la supervisión de grandes infraestructuras y servicios de criptoactivos.

El debate sobre el tema el pasado martes en el Ecofin mostró, sin embargo, que existen matices entre los seis firmantes, que van desde el apoyo férreo de Francia a dar más poder a la ESMA, hasta la cautela de Alemania, que pone el foco en la convergencia.

En todo caso, el respaldo de los grandes países debería favorecer lograr la mayoría necesaria para una medida a la que son muy reticentes países con potentes sectores financieros, en particular Luxemburgo e Irlanda.

Los miembros del E6 apuestan además por favorecer las titulizaciones para dejar a los bancos más margen para conceder crédito y llaman a pactar la propuesta de Bruselas para ello en otoño.

Por otro lado, instan al Parlamento Europeo a aprobar «rápidamente» la propuesta sobre el euro digital y a alinearse con la postura de los Estados, que quieren una versión «en línea» y otra «sin conexión» del mismo, al tiempo que se siguen desarrollando soluciones de pago privadas paneuropeas que complementen a la divisa del Banco Central Europeo.

Asimismo instan a facilitar las salidas a bolsa en la UE a través de un mecanismo que simplifique las condiciones, para lo que le piden a Bruselas una propuesta al respecto este año.

Además defienden la adopción de un «régimen 28» opcional, que armonice la legislación corporativa en los Estados que lo deseen, piden un «paquete de simplificación» de las normas sobre servicios financieros que, si es necesario, retire ciertas leyes, y apuestan por simplificar la legislación fiscal para reducir burocracia.

La carta no menciona, sin embargo, la posibilidad de emitir deuda conjunta, una opción defendida por España como medio para potenciar el papel internacional del euro y ahorrar costes en la financiación de bienes comunes. EFE

lpc/asa/ah