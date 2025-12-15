España y otros Estados miembros piden a la UE actuar para que entre más ayuda en Gaza

Bruselas, 15 dic (EFE).- España y otros cinco países de la Unión Europea (UE) han pedido por carta a la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, que haga todo lo posible para que entre de forma “masiva” la ayuda humanitaria en Gaza, informó este lunes el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares.

“España, junto a otros cinco países de la Unión Europea, hemos dirigido una carta a la alta representante Kaja Kallas urgiéndole a que la ayuda humanitaria de la Unión Europea entre de manera masiva en Gaza”, indicó Albares a la prensa a su llegada a un Consejo de Exteriores de la UE.

Señaló que España y otros socios comunitarios pidieron a la política estonia tomar todas las iniciativas “que estén en su mano” para lograr ese objetivo, que consideró “fundamental y un paso mínimo para avanzar y consolidar ese alto el fuego” en la Franja.

Albares indicó que los ministros de la Unión contactarán hoy con Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, y Jared Kushner, asesor y yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar de la situación en Gaza y el “muy incipiente plan de paz”, que tildó de “rayo de esperanza” para la población Palestina.

“Hay un alto el fuego que es demasiado frágil y, sobre todo, tiene demasiadas violaciones constantemente. Por lo tanto, hay que consolidarlo definitivamente”, subrayó Albares, que pidió asimismo garantizar que la Autoridad Nacional Palestina “esté en el centro de cualquier decisión política y cualquier diseño futuro en Gaza”.

Igualmente, insistió en que hay que garantizar que todo lo referente a la reconstrucción de ese territorio sirva para unir Gaza y Cisjordania bajo la Autoridad Nacional Palestina y “no lo divida todavía más”.

“Tenemos que rechazar cualquier futura separación de Gaza y Cisjordania, mucho más una división, incluso dentro de la propia Gaza”, indicó Albares, que pidió además no olvidar que la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania “sigue estando fuera de control y hay que paralizar esa violencia de la misma forma que los asentamientos ilegales”.

Los ministros de Exteriores de la UE hablarán hoy de las prioridades del alto el fuego y cómo avanzar en el plan de paz, además de la entrada de ayuda humanitaria en la Franja, que sigue siendo insuficiente.

La UE está dispuesta a expandir sus misiones civiles de formación policial y gestión del paso de Rafah. EFE

