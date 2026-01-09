Esperanza y angustia de familiares de presos políticos ante lentas liberaciones en Venezuela

Dilsia Caro durmió en el suelo frente a la cárcel donde su esposo está detenido desde 2023. Corrió hasta allá apenas escuchó el anuncio de excarcelación de presos políticos que hizo el jueves el nuevo gobierno en Venezuela.

Pero pasaron las horas, llegó la noche, la madrugada, y nada.

«Cuando escuché la noticia entré en crisis, me puse a llorar (…) de acá no me muevo», dice Caro, de 50 años, a la AFP. «Veo esto como burla sabiendo que dieron la orden de liberarlos», añade frustrada.

Tomó cinco autobuses para hacer el trayecto de 170 km desde Maracay hasta Guatire, a las afueras de Caracas, donde está ubicada la cárcel del Rodeo I.

Su esposo Noel Flores fue detenido por un estado en la plataforma WhatsApp contra el gobierno, refiere.

Unos 30 familiares se agolpan a las afueras del Rodeo, al igual que en otros conocidos centros penitenciarios donde hay presos políticos, como El Helicoide en Caracas.

Venezuela anunció el jueves la liberación de «un número importante» de opositores detenidos.

No está claro cuántos son. Hasta ahora solo hay confirmación de la excarcelación del excandidato presidencial, Enrique Márquez, junto al dirigente Biagio Pilieri, así como de la activista Rocío San Miguel, que salió junto a otros cuatro españoles detenidos. Ella tiene doble nacionalidad.

Oenegés contabilizan entre ocho y 11 excarcelaciones, que incluye a los dos opositores y a los cinco españoles.

«Esto es una burla», «no se puede perder la fe», se escucha entre los familiares en el Rodeo.

– «No sabía nada» –

Estas excarcelaciones son las primeras bajo la presidencia de Delcy Rodríguez, quien asumió tras los bombardeos de Estados Unidos que el 3 de enero llevaron al derrocamiento de Nicolás Maduro.

La Casa Blanca insiste de hecho en que el gesto es una muestra de la influencia que tiene ahora Donald Trump sobre la nueva administración.

Pero frente a los penales solo hay frustración, por la tardanza y la falta de información.

«¡Llegaron las boletas de excarcelación!», grita alguien en el Rodeo. La multitud responde cantando el himno nacional, con hincapié en su estrofa «abajo cadenas».

Shakira Ibarreto, hija de un policía detenido en 2024, relató que pudo pasar a conversar con su papá en la cárcel.

«No sabía nada. No sabían que habían agarrado a Maduro, nada. Estaban incomunicados desde el 15 de diciembre», dijo Ibarreto quien, con miedo, le contó sobre la operación militar estadounidense que capturó al depuesto mandatario.

«Había varios presos cerca, todos comenzaron a gritar de emoción, aplaudían, los custodios no hacían nada», dijo.

Maduro fue llevado a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico.

– «Tengo la esperanza» –

Del Helicoide entran y salen motos y vehículos oficiales. Esta estructura espiral es la sede de los servicios de inteligencia y opositores la consideran un símbolo de la «tortura» del gobierno.

Familiares estuvieron toda la tarde y se fueron de madrugada, para regresar apenas unas pocas horas después.

Muchos no tienen certeza del paradero de sus seres queridos.

«Tengo 43 días sin saber nada de mi hijo Víctor José Borges, cuando unos funcionarios encapuchados vestidos de negro se lo llevaron desde su lugar de trabajo en El Cafetal en Caracas», dijo Mireya Martínez entre lágrimas.

Cerca, Marili del Carmen Rodríguez, esperaba informaciones sobre su hijo Carlos, de 29 años, detenido en septiembre en el interior del país. «No sé si está aquí, pero tengo la esperanza».

