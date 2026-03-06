Esposa de Leopoldo López denuncia el «saqueo» y destrucción de su casa en Venezuela

Caracas, 6 mar (EFE).- Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, denunció este viernes el «saqueo» y la destrucción de su casa en el país suramericano por una orden, aseguró, de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

«Delcy Rodríguez ordenó entrar, vaciarla, robarla y tumbarla», indicó Tintori en un video publicado en Instagram, en el que aseguró que también se llevaron a sus dos perros y loros que todavía vivían en la residencia, ubicada en el este de Caracas.

La también activista de derechos humanos dijo que de «forma violenta» entraron a su casa, sin especificar si fueron funcionarios de seguridad o particulares, y se llevaron todo lo que estaba dentro, como fotos, libros, así como mesas.

«Se llevaron a nuestros dos perros y no sabemos dónde están, no sabemos si están vivos o están muertos, se llevaron a nuestros loros que todavía estaban ahí», agregó.

Tintori insistió en varias oportunidades en el video que esta acción fue una orden de la presidenta encargada.

«Entraron a la casa, se robaron todo, la vaciaron completa y tumbaron la casa, las paredes por dentro están destruidas», apuntó.

Tintori exigió la devolución de su casa y el cese de la persecución contra su familia.

El pasado 25 de febrero, el partido Vente Venezuela (VV) denunció la confiscación de la casa de Laura Acosta, asistente de la líder opositora María Corina Machado.

«Desde el punto de vista legal, se trata de un caso de confiscación pura y simple (por vía de hecho, sin procedimiento y sin causa legítima) de esa propiedad», dijeron entonces a EFE fuentes de VV.

El pasado 20 de febrero, Magalli Meda, colaboradora de Machado, denunció que un día antes «16 hombres armados» entraron a su casa en Caracas para «destruir y llevarse o sembrar lo que les dé la gana».

Meda -quien está fuera de Venezuela tras escapar el año pasado junto a un grupo de opositores con los que estuvo asilada en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas- detalló que estas personas llegaron en «6 camionetas» y «estuvieron horas adentro para robarse todo y dejar en la puerta carteles que dicen ‘Asegurado’ e ‘Incautado'». EFE

