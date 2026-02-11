Esposa del alcalde de Guayaquil denuncia allanamiento violento en su domicilio

Quito, 11 feb (EFE).- Fiorella Icaza, esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, denunció este miércoles un allanamiento violento para detener el martes al burgomaestre en el marco de un caso que investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria en Ecuador.

Alvarez es la figura más visible de la oposición al Gobierno de Daniel Noboa, y llegó a la alcaldía de la ciudad más poblada de Ecuador de la mano del izquierdista Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

«Violaron los derechos de mi familia, mi intimidad y mi privacidad», dijo en un video difundido en redes sociales, en el que relata el operativo policial ocurrido la madrugada del martes en su vivienda.

«No es posible que me haya levantado 4:20 de la mañana con un fusil apuntándome en la cabeza, reventando la puerta de mi dormitorio, con gritos en que ponga las manos en el piso y que me debo de arrodillar», dijo.

Y se preguntó: ¿Arrodillarme ante quién? Yo no soy una criminal, mi esposo no es un criminal y mis hijos no son criminales».

Añadió que los policías forzaron ventanas y puertas de su casa para entrar de una forma silenciosa. «A los guardias de mi ciudadela los reclutaron para que no puedan avisar supuestamente nada y, además, cortaron el internet de mi domicilio», relató.

«No sé en qué mundo estamos, ni qué estamos viviendo o quiénes nos gobiernan, pero ese procedimiento no fue el correcto. Conocen claramente dónde trabaja mi esposo», dijo en referencia a Alvarez.

Icaza aseguró que su esposo se presenta ante las autoridades competentes como quedó establecido en el caso conocido como Triple A, que investiga una presunta comercialización ilegal de hidrocarburos, y por lo que también lleva grillete electrónico.

Piden prisión preventiva

La Fiscalía pidió este miércoles la prisión preventiva para Alvarez y otras nueve personas (entre ellos dos hermanos de Alvarez), así como el arresto domiciliario para la undécima, todos detenidos el martes en once allanamientos en la provincia de Guayas.

Una vez escuchadas las partes procesales, la Fiscalía informó de que el juez reanudará la audiencia a las 15:00 hora local (20:00 GMT) de este miércoles para informar su decisión sobre las medidas cautelares solicitadas.

Ramiro García, abogado de Alvarez, dijo que la prisión preventiva cabe en casos de peligro de evasión: «¿Qué peligro de evasión puede haber? Estamos hablando -dijo- del alcalde de Guayaquil».

El letrado cree que la detención responde a una persecución política y se ha usado para distraer la atención del juicio político pedido por el correísmo en la Asamblea Nacional contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por un supuesto incumplimiento de funciones, principalmente por no proteger al juez Carlos Serrano, quien denunció presuntas presiones para favorecer a un narcotraficante en un juicio. EFE

