Esposa del alcalde de Guayaquil pide justicia antes de audiencia que analizará su libertad

Guayaquil (Ecuador), 27 feb (EFE).- La esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del presidente Daniel Noboa, pidió este viernes justicia para el político, preso desde el 10 de febrero por un caso de presunto lavado de dinero y defraudación tributaria, y cuya libertad se analizará el próximo lunes.

«No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo justicia», dijo Fiorella Icaza en un video difundido en redes sociales.

Un tribunal ecuatoriano analizará el lunes un recurso de apelación a la prisión preventiva interpuesto por Alvarez y sus dos hermanos, quienes fueron detenidos junto a ocho personas más en el marco del caso ‘Goleada’, en el que la Fiscalía investiga la existencia de un presunto «entramado empresarial creado para vulnerar la seguridad del Estado y el sistema financiero».

La causa está relacionada con la comercialización de combustibles, un negocio familiar de Alvarez que ya es objeto de investigación en otro proceso, denominado ‘Triple A’, en el que se lo acusa, junto a otras 21 personas y empresas, de una presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.

Según el Ministerio Público, los once procesados en esta nueva investigación habrían utilizado empresas de papel domiciliadas en Panamá para obtener «beneficios económicos indebidos» mediante la reventa de diésel subsidiado a precios del mercado internacional, lo que habría ocasionado un perjuicio al Estado estimado en unos 100 millones de dólares.

Los hechos habrían ocurrido antes de que Alvarez llegara en 2023 a la Municipalidad de la ciudad más poblada y principal motor económico del país, auspiciado por la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007 – 2017).

El alcalde fue enviado a la prisión de la ciudad andina de Latacunga, mientras sus hermanos están en la cárcel de Turi, ubicada en el sureño municipio de Cuenca.

La esposa del político dijo este viernes que la audiencia de apelación será «una prueba» para «saber que sí existe el Estado de derecho».

Y aseguró que ella confía «en la verdad» y en que el país «aún sabe distinguir entre justicia y persecución», en relación al señalamiento que han hecho políticos afines a Alvarez hacia Noboa, a quien acusan de estar detrás del caso.

«Este lunes se decide la libertad de mi esposo, pero también se decide si la justicia en el Ecuador sigue siendo justicia», concluyó. EFE

