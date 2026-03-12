Estée Lauder demanda a la perfumista británica Jo Malone tras una colaboración con Zara

2 minutos

Londres, 12 mar (EFE).- El gigante estadounidense de cosméticos Estée Lauder ha presentado acciones legales contra la perfumista británica Jo Malone, su nueva línea de fragancias y la filial de la española Zara en el Reino Unido por utilizar su nombre, según recogieron este jueves medios británicos.

Malone vendió su marca de perfume y cedió los derechos del nombre a Estée Lauder Companies en 1999, además de renunciar como directora creativa en 2006. Por contrato, se le impuso una cláusula restrictiva de no competencia durante cinco años y se le prohibió utilizar el nombre «Jo Malone» con propósitos comerciales.

En 2011, después de que la cláusula expirase, la británica creó la firma de perfume Jo Loves, con la que lanzó una colaboración de fragancias con la cadena de moda Zara el año pasado, pero en el envase podía leerse: «Una creación de Jo Malone, fundadora de Jo Loves».

Este uso de «Jo Malone» en los envases de Zara ha sido la base de la demanda de Estée Lauder, presentada a última hora del miércoles.

«Cuando la señora Jo Malone vendió la marca a Estée Lauder Comanies en 1999, aceptó términos contractuales claros que incluían abstenerse de usar el nombre Jo Malone en contextos comerciales, incluida la comercialización de fragancias», dijo un portavoz del grupo cosmético estadounidense al diario ‘Financial Times’ (FT).

Desde Estée Lauder defienden que Malone recibió una compensación como parte del contrato y que el uso de su nombre en proyectos comerciales «socava» los términos acordados, por lo que tratan de proteger la marca en la que han «invertido y construido durante décadas».

La marca de fragancias Jo Malone se fundó a principios de los años 90 y se hizo popular por sus perfumes inspirados en la naturaleza y con flores británicas en sus ingredientes, para después expandirse con productos como velas u otros de higiene y de baño. EFE

rb/fjo/mra