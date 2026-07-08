Estabilizan el rascacielos en obras de Nueva York desalojado por riesgo del colapso

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Nueva York, 8 jul (EFE).- El rascacielos en obras de Nueva York que tuvo que ser desalojado por riesgo de colapso ha sido estabilizado después de que los equipos de construcción trabajaran sin descanso en la madrugada del miércoles para instalar soportes temporales en dos pisos de la estructura, según el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

Mamdani afirmó en una rueda de prensa este miércoles que el edificio de más de 30 pisos ya no se mueve, como ocurría el martes, y que la ciudad «seguirá dando prioridad a la seguridad de toda esa zona».

El alcalde prometió que se realizará una investigación exhaustiva.

El jefe de Edificios, Ahmed Tigani, que le acompañó hoy, aseguró que tras la instalación de los soportes en los pisos 20 y 21, el edificio, cercano a la estación Grand Central en la calle 42 en Manhattan, está ahora «estable».

«Confiamos en el plan de emergencia que tenemos», afirmó Tigani.

El rascacielos, antigua sede corporativa de la farmacéutica Pfizer, fue desalojado ayer por los bomberos, tras recibir una llamada que alertaba de problemas con la estructura y de que una inspección revelara que no era seguro.

El edificio estaba siendo sometido a una remodelación para acoger más de 1.600 apartamentos.

Poco después, el Departamento de Bomberos informó que dos columnas de soporte dentro del edificio comenzaron a ceder y que varios pisos superiores se hundieron.

De acuerdo con The New York Times, los arquitectos habían calificado el proyecto de reconversión de oficinas a vivienda, cuya finalización está prevista para 2027, como el más grande de este tipo en la historia de la ciudad.

Además de evacuar la estructura, otros edificios de alrededor fueron desalojados por precaución, entre ellos un hotel y una escuela.

Igualmente ha sido restringido el tráfico de vehículos en las calles 42 y 43 entre la Segunda y Tercera Avenidas, en el este de Manhattan, como precaución, y sólo se permite el acceso a quienes vivan o trabajen en esa zona.

El Times destaca que Nathan Berman, fundador de MetroLoft, la empresa promotora del proyecto, indicó en una entrevista que nunca hubo riesgo de que el edificio se derrumbara, y aseguró que lo ocurrido fue «un percance típico de la construcción».

El proyecto forma parte de una campaña para convertir los edificios de oficinas vacíos de Midtown Manhattan en espacios residenciales, con miras a paliar la escasez de viviendas y revitalizar la zona, no muy lejos de la sede de Naciones Unidas. EFE

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