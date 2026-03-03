Estado mexicano de Nayarit destaca potencial turístico en el Pacífico pese a violencia

Ciudad de México, 3 mar (EFE).- El estado de Nayarit, en el Pacífico mexicano, estrenó este martes una campaña para reivindicar el potencial turístico y la seguridad de la región, a pesar de los disturbios registrados hace poco más de una semana después de que el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como El Mencho, fuese abatido en un operativo militar.

El secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real, aseguró desde Ciudad de México que el estado se encuentra «más fuerte que nunca» al ser el destino que «más está creciendo» en todo el país, al tiempo que destacó que el gobierno estatal «brinda las condiciones de seguridad» a los visitantes.

«Lo principal es la seguridad pública. Si un turista no puede salir del complejo teniendo la tranquilidad que no va a suceder nada, no podemos proyectar un destino», apuntó el funcionario en la presentación de la nueva campaña promocional de la Riviera Nayarit, que cuenta con unos 300 kilómetros de costa.

En este sentido, resaltó el trabajo que «hay detrás» para situar al territorio como una de las referencias turísticas a nivel nacional, con el objetivo de dar «tranquilizar y certeza jurídica» al sector empresarial.

El titular de la Secretaría de Turismo estatal aseguró que con apoyo del sector están proyectando un «destino seguro» que, además, es de los cinco que tienen una «mayor percepción de seguridad» en todo el país.

«Nayarit está preparado para todo y puede con todo. Y ese es el ejemplo que les queremos dar. Mientras otros países pudieran seguir pensando en qué van a hacer, nosotros como destino ya lo estamos haciendo», subrayó.

Asimismo, recordó que el territorio ofrece múltiples posibilidades de ocio al visitante, como experiencias gastronómicas, actividades deportivas o paisajes naturales y de playa.

Por su parte, la directora general de Profesionalización y Competitividad Turística del Gobierno de México, Mariana Díaz, celebró que el estado se «consolida y fortalece» en un contexto «histórico» para el turismo en el país, que lo «tiene todo» y que por ello «está de moda».

Nayarit fue uno de los estados que registraron disturbios violentos tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, incluyendo cortes de carretera o quemas de vehículos.

El líder del CJNG fue capturado por el Ejército mexicano en Jalisco, estado limítrofe con Nayarit y el principal foco de la oleada de violencia ya sofocada que azotó a distintas regiones del país. EFE

