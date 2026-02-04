Estados Unidos anuncia que atacó varios objetivos del Estado Islámico en Siria

2 minutos

Washington, 4 feb (EFE).- Estados Unidos llevó a cabo cinco ataques contra múltiples objetivos del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en Siria entre el 27 de enero y el 2 de febrero, según informó este miércoles el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Las fuerzas estadounidenses localizaron y destruyeron un centro de comunicaciones del EI, un nodo logístico clave y depósitos de armas, para lo que emplearon 50 proyectiles de precisión lanzados desde aviones, helicópteros y drones.

Los ataques se produjeron «mientras las fuerzas aliadas continúan ejerciendo presión militar para garantizar la derrota definitiva de la red terrorista», explicó el Centcom en un comunicado.

Las fuerzas estadounidenses y sus aliados lanzaron la Operación Hawkeye Strike en respuesta a un ataque del EI en Palmira el pasado 13 de diciembre en el que fallecieron dos soldados de la Guardia Nacional de Iowa y un intérprete estadounidense.

El 19 de diciembre de 2025, con apoyo de Jordania, se ejecutó la primera respuesta contra unos 70 objetivos del EI en distintas zonas de Siria (cerca de Palmira, desierto de Raqqa y Deir ez-Zor, entre otros) y el 10 de enero de 2026, se llevó a cabo una segunda ola de ataques a gran escala.

El tercer ataque comunicado «demuestra nuestro enfoque y determinación constantes para prevenir un resurgimiento del EI en Siria», declaró el almirante Brad Cooper, comandante del Centcom.

«Operar en coordinación con las fuerzas de la coalición y los socios para garantizar la derrota definitiva del EI hace que Estados Unidos, la región y el mundo sean más seguros», añadió.

Asimismo, el Centcom informó de que, tras estos casi dos meses de operaciones selectivas, más de 50 terroristas de EI han sido abatidos o capturados. EFE

