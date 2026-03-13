Estados Unidos aplasta a Puerto Rico y sigue invicto con España e Italia

San Juan, 12 mar (EFE).- Estados Unidos aplastó este jueves a Puerto Rico 91-48 en el segundo día de jornada del Premundial de Baloncesto en la isla, donde también las selecciones de España e Italia triunfaron y estar invictas con 2-0, acercándose a la clasificación a la Copa del Mundo en Alemania.

Las estadounidenses, dirigidas por Kyle Lawson, se fiaron en su ofensiva en los primeros minutos del periodo inicial por Kelsey Plum, quien encestó 8 tantos, dos de ellos triples, siendo el segundo el que puso el marcador a su favor 12-3.

Esto provocó que el seleccionador puertorriqueño Jerry Batista pidiera tiempo restando 6:02, pues su escuadra llevaba sin anotar por los pasados dos minutos y medio.

La plantilla estadounidense dominó a la local a pesar de que llevaba al menos siete pérdidas de balón, pero que las puertorriqueñas no podían capitalizar en su ofensiva.

Unos cuatro minutos después del primer canasto de Puerto Rico, llegó su quinto por un canasto de campo de Trinity San Antonio quedando 4:10 del primer tiempo, que posteriormente las norteamericanas dominaron 24-7.

En el segundo periodo, Estados Unidos controló mejor el balón y siguió efectiva en su ofensiva, lo que no hizo Puerto Rico, que para este partido no contó con Arella Guirantes, del Elitzur Ramla en la Liga de Israel, y quien pudo regresar a la isla en el marco de la actual guerra e integrarse a su equipo.

La sequía ofensiva de las puertorriqueñas, mientras tanto, continuó en el segundo periodo y perdiendo la primera parte del desafío 19-46.

En colectivo, la escuadra caribeña cerró la primera mitad tirando para un pésimo 24 %, al solo acertar 8 de sus 24 tiros de campo.

De esos 24 lances, 9 fueron de parte de Trinity San Antonio, pero encestando uno solo.

En esa primera parte. las estadounidenses ya habían capturado 30 de sus 49 rebotes y Puerto Rico solo 8 de sus 30.

En el arranque del tercer periodo, Puerto Rico mejoró bastante en su juego, especialmente en su ofensiva por parte de India Pagán, mientras que el juego estadounidense fue un tanto más balanceado.

Luego de que la capitana puertorriqueña Pamela Rosado atizara un triple para acercar un tanto el juego 29-53, las norteamericanas se fueron en un avance de 13-4, que incluyó sendos triples de Jackie Young y Caitlin Clark y cerrar el tercer periodo a su favor 66-33, una ventaja bastante cómoda para llevarse la victoria.

En términos generales, Estados Unidos acertó el 51 % de sus tiros de campo, mientras que Puerto Rico acabó encestando el 28 % de sus intentos al canasto.

En los otros dos encuentros de este jueves, España aplastó a Senegal 84-51 e Italia venció a Nueva Zelanda 74-51.

El torneo proseguirá el próximo sábado con el partido inicial entre Senegal y Nueva Zelanda a las 14.00 (18.00 GMT), seguido por el Estados Unidos e Italia a las 17.00 (21.00 GMT) y Puerto Rico contra España a las 20.00 (00.00 GMT).

El torneo otorgará dos plazas para la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA 2026, que se llevará a cabo del 4 al 13 de septiembre en Berlín, Alemania. Estados Unidos, cuatro veces campeona, es la defensora del título.

– Ficha técnica:

48.Puerto Rico (7+12+14+15): Tayra Meléndez (5), Brianna Jones (0), Nina De León (0), Pamela Rosado (8), Zaida González (4), Sofía Roma (0), Arelia Guirantes (0), Trinity San Antonio (8), Kaelynn Satterfield (0), India Pagán (9), Imani McGee-Stafford (14), Jacqueline Benítez (0).

Seleccionador: Jerry Batista

91.Estados Unidos (24+22+20+25): Paige Bueckers (16), Kelsey Plum (12), Dearica Hamby (2), Kahleah Copper (6), Chelsea Gray (1), Angel Reese (10), Rhyne Howard (5), Rae Burrell (4), Caitlin Clark (8), Jackie Young (9), Monique Billings (8), Kiki Irlafen (10).

Seleccionador: Kara Lawson.

Árbitros: Boris Krejic (SLO), Aline García (URU) y Ritvars Helmsteins (LAT). EFE

