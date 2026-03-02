Estados Unidos confirma un cuarto militar muerto en la operación contra Irán

Redacción Internacional, 2 mar (EFE).- El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) confirmó este lunes un cuarto militar muerto durante la operación «Furia Épica», lanzada para acabar con el régimen iraní.

Este soldado fue herido de gravedad «en los ataques iniciales a Irán» del sábado y ha muerto ahora por las heridas, según informó en un comunicado el Centcom, sin dar más detalles.

Estados Unidos confirmó ayer la muerte de tres de sus militares sin precisar cómo o dónde se produjeron los fallecimientos y también cinco heridos. EFE

