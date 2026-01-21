Estados Unidos dona equipos a Argentina para combatir los incendios en la Patagonia

3 minutos

Buenos Aires, 21 ene (EFE).- Estados Unidos ha realizado una donación de equipos, por valor de 70.000 dolares, para ayudar a combatir los incendios que siguen activos en la Patagonia, según ha anunciado este miércoles el embajador de ese país en Buenos Aires, Peter Lamelas.

«Ser socio de la Argentina también significa estar presentes cuando nos necesita. Frente a los incendios en la Patagonia, respondimos al pedido de asistencia con equipos de manejo de fuego y comunicaciones para combatir los incendios y cuidar a quienes protegen a sus comunidades», ha manifestado Lamelas a través de su cuenta de X.

«Nuestro compromiso es real, sostenido y se demuestra con hechos», ha añadido.

La Embajada estadounidense en Argentina ha especificado a través de una publicación en Instagram que ha realizado «una donación de 70.000 dólares al Gobierno local para fortalecer la respuesta a los incendios forestales en la provincia de Chubut», los cuales se reavivaron este martes.

Desde el inicio del año, según las últimas cifras oficiales, el fuego ha afectado a más de 20.000 hectáreas de bosque en el sur argentino.

De acuerdo con la publicación, la donación proviene de los Departamentos de Guerra y de Estado del Gobierno de Donald Trump, y «responde a equipos específicos solicitados por la Agencia Federal de Emergencias (dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional argentino)».

«Incluye USD 45.000 en equipamiento contra incendios como mangueras, lanzas y boquillas, y USD 25.000 en equipos de comunicación, entre ellos radios y radios especializadas para comunicaciones con aeronaves», agrega.

A continuación, el canciller argentino, Pablo Quirno, ha comentado en esa misma publicación: «Muchas gracias, querido Peter. Gran gesto de apoyo en un momento muy complejo para la Argentina. Valoramos enormemente el acompañamiento de Estados Unidos y seguiremos trabajando para que esta situación se resuelva lo antes posible».

En Puerto Patriada, cerca de las localidades turísticas de Epuyén y El Hoyo, en la provincia de Chubut, el incendio que había sido controlado la semana pasada debido a las lluvias recobró intensidad producto de temperaturas que este martes ascendieron a los 34 °C y alcanzó zonas de bosque nativo que estaban intactas.

En el Parque Nacional Los Alerces otro gran incendio permanece activo y mantiene en alerta a los vecinos de la zona, mientras que la provincia cuenta con otros tres focos que de momento están controlados o contenidos.

Según ha difundido el diario local Tiempo Argentino, el Gobierno de Chubut recibió y congeló casi 540 millones de pesos (unos 369.863 dólares) provenientes de un fondo de La Ley de Bosques, que debían aplicarse en programas de gestión, protección y recuperación de bosques nativos.

Esos fondos se suman a los 600.000 dólares provenientes de los organismos internacionales Fondo Verde para el Clima y la Food and Agriculture Organization (FAO) que el gobierno provincial retiene desde marzo de 2024, de acuerdo con lo informado por el mismo medio tras acceder a las actas oficiales de las partidas.

Las organizaciones ambientalistas ponen el foco en la creciente falta de financiación por parte del Gobierno del presidente Javier Milei de las políticas de prevención, alerta temprana y manejo integral del fuego, y de las políticas que podrían reducir los impactos del cambio climático. EFE

