Estados Unidos e Israel atacan Irán

4 minutos

Teherán/Jerusalén, 28 feb (EFE).- Estados Unidos e Israel lanzaron en la mañana del sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido hasta el momento lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región, sin que hasta el momento se hayan reportado cifras de muertos o heridos.

Tras días de tensión ante una operación que se vislumbraba inminente a pesar del aparente progreso de las negociaciones en Ginebra entre iraníes y estadounidenses, la ofensiva fue finalmente lanzada el sábado y anunciada por el Ministerio de Defensa israelí a las 8:15, hora de Israel (6:15 GMT).

Pocos minutos después se empezaron a escuchar explosiones en Teherán y en otras ciudades del país

El Ejército israelí que inicialmente informó de un «ataque preventivo» señaló posteriormente que la ofensiva se ha producido contra «decenas de objetivos militares y se llevó a cabo como parte de una amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen»

Israel ha bautizado su campaña militar como ‘Rugido de León’ y Estados Unidos como ´Furia Épica´, que busca acabar con «amenazas existenciales», en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.

Caos en Teherán

Poco después de que sonasen las primeras explosiones de los ataques israelíes, las calles del norte de Teherán se llenaron de coches que bloquearon algunas arterias, muchos padres se acercaron a colegios a recoger a sus hijos y se formaron colas en cajeros automáticos para sacar efectivo.

En la avenida Jordan el alto número de vehículos paralizó la circulación hasta el punto de que varios conductores se bajaron de sus coches para tratar de poner orden y restablecer el movimiento, según pudo observar EFE.

Aunque las primeras explosiones se produjeron más al sur de la ciudad de 12 millones de habitantes hasta este lugar llegaba el olor a quemado y químico de los impactos israelíes.

Muchos de los que circulaban en la ciudad llevaban a niños consigo tras recogerlos de los centros escolares que habían abierto apenas dos horas antes.

Los medios oficiales de Irán han informado de explosiones, además de en Teherán, en otras ciudades como de Isfahán (centro), Tabriz (noroeste), Karaj, Qom (norte), Kermanshah e Ilam (oeste).

También han reportado que los dirigentes del país «se encuentran bien».

Aniquilar y destrozar el régimen iraní

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en un mensaje colgado en sus redes sociales una operación militar «masiva» con el objetivo de «aniquilar» y «destrozar» al régimen de los ayatolás en Irán, al tiempo que pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país.

«Estados Unidos está llevando a cabo una operación a gran escala y continuada para impedir que la dictadura malvada radical amenace a los Estados Unidos y el núcleo de nuestro interés de seguridad nacional. Vamos a destruir sus misiles y enterrar su industria de misiles. Va a ser totalmente destrozada. Vamos a aniquilar a su Armada», aseguró.

«Nos aseguraremos de que Irán no obtiene un arma nuclear. Es un mensaje muy claro», remarcó en un vídeo difundido en su red Truth Social, en el que Trump indicó que se trata de una «misión noble» y pidió a la Guardia Revolucionaria Iraní que deponga las armas.

Irán responde con misiles y drones y suenan las sirenas en Israel

La Guardia Revolucionaria iraní anunció el inicio de la primera oleada de misiles y drones contra Israel.

«En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, ha comenzado la primera oleada de amplios ataques con misiles y drones de la República Islámica de Irán hacia los territorios ocupados», indicó en un comunicado.

Poco antes, Teherán anunció preparativos para «vengarse y dar una respuesta contundente contra el régimen sionista”.

Algunos de estos misiles han sido enviados contra bases estadounidenses en Baréin y Catar, según han reportado medios locales.

Las sirenas antiaéreas se activaron la mañana de este sábado en Jerusalén, y en otros puntos del centro de Israel a las 10:29 de la mañana hora local (8:29) en Jerusalén, donde también se vieron interceptaciones de misiles en el cielo y se escucharon explosiones durante minutos.

«Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) identificaron misiles lanzados desde Irán al territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están actuando para interceptar la amenaza», indicó el Ejército israelí en un comunicado.EFE

