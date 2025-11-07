Estados Unidos extradita a un ecuatoriano acusado del asesinato de su pareja

Quito, 7 nov (EFE).- Estados Unidos extraditó a Richar C.E., que estaba en el programa de «los más buscados» de la provincia ecuatoriana de Loja (sur), por un caso que investiga el asesinato de su pareja en 2011, informó este viernes el ministro del Interior, John Reimberg.

En sus redes sociales, el funcionario indicó que el sujeto arribó a la ciudad costera de Guayaquil (capital de la provincia del Guayas) extraditado desde Estados Unidos e incluyó fotos de su llagada, mientras que el Ministerio difundió videos en los que se lo aprecia bajando del avión escoltado por policías.

El sujeto tenía Notificación Roja de Interpol y fue capturado en Estados Unidos el 17 de junio de 2025, en una operación conjunta entre la Unidad Nacional de Interpol de la Policía Nacional del Ecuador y los U.S. Marshals, precisó el funcionario.

Agregó que el individuo «fue inmediatamente puesto a órdenes de la justicia para su llamamiento a juicio» y expresó su esperanza de que «la función judicial haga lo propio para que este delincuente pase el resto de sus días donde debió estar desde el día 1: EN LA CÁRCEL». EFE

