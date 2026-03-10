Estados Unidos reclama a Europa «la misma urgencia» en la lucha contra las drogas

3 minutos

Viena, 10 mar (EFE).- Representantes del Gobierno estadounidense instaron este martes en Viena, durante una reunión de la ONU sobre drogas, a que los países europeos actúen «con la misma urgencia» que Estados Unidos contra las drogas, el narcotráfico y su financiación.

Al margen de la 69 sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, reunida esta semana en la capital austríaca, el subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, Cartwright Weiland, afirmó que Europa actúa con «un lenguaje tecnocrático» de programas piloto, estrategias e iniciativas, aunque con «poco impacto real».

«Las drogas mortales obtenidas y redistribuidas a través del Hemisferio Occidental han devastado a las comunidades en EE.UU.. Pero cantidades aún mayores de drogas, especialmente cocaína y, cada vez más, drogas sintéticas, están fluyendo hacia Europa», advirtió Weiland durante un debate titulado ‘Esfuerzos de EEUU y Europa para combatir el tráfico de drogas en el Hemisferio Occidental’.

Sólo el año pasado, cerca de 80.000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis e intoxicaciones relacionadas con drogas, incluidas cocaína y metanfetamina mezcladas con fentanilo, una sustancia 50 veces más potente que la heroína.

El subsecretario de Estado pidió a Europa que actúe con «mayor agresividad» contra esas drogas sintéticas, ofreciendo más apoyo financiero y técnico al sector de la seguridad para fortalecer las operaciones policiales contra el narcotráfico.

Además, solicitó que los países europeos refuercen la persecución judicial contra los narcos, cierren el acceso de los cárteles al sistema financiero europeo y refuercen los controles fronterizos.

Weiland recordó que la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), que implementa programas a nivel mundial para combatir el narcotráfico, facilitó el año pasado que en México fueran llevadas a la justicia 22 personas que trabajaban para cárteles de drogas.

Por otra parte, las autoridades estadounidenses lograron más de 2.500 deportaciones de criminales hacia Colombia, así como otros mil arrestos y 1.500 deportaciones criminales en la región.

«Necesitamos que Europa actúe con la misma urgencia», manifestó Weiland en su presentación ante el panel.

Por su parte, la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Sara Carter, instó a reforzar el intercambio de información, la coordinación entre instituciones y la lucha contra las redes financieras del crimen organizado.

«Así como Estados Unidos ha intensificado su campaña para eliminar la oferta de cocaína traficada a través del Caribe, pedimos a nuestros aliados europeos que continúen intensificando también sus propios esfuerzos», dijo Carter.

Asimismo, consideró esencial que los países europeos «aseguren diligentemente sus fronteras, puertos, centros logísticos y sistemas financieros contra la explotación».

En su respuesta, la directora para Seguridad Interior en la Comisión Europea, Floriana Sipala, defendió la estrategia de la UE sobre drogas, que consideró «equilibrada, integral y firmemente anclada en los derechos humanos».

La seguridad ya es una prioridad para la Unión Europea (UE) aunque siempre en combinación con la salud pública, concluyó la alta funcionaria europea. EFE

