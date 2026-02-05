Estados Unidos se contradice a sí mismo respecto a Rusia, según Lavrov

Moscú, 5 feb (EFE).- Las sanciones y medidas recientes de Estados Unidos contra Rusia se contradicen con las declaraciones de Washington respecto a la búsqueda de una mejora de las relaciones y una cooperación económica mutuamente provechosa con Moscú, alertó hoy el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

«Todo esto no concuerda mucho con las declaraciones sobre nuestro futuro luminoso económico y la cooperación en materia de inversiones», aseveró en una entrevista al canal de televisión RT.

Recordó que las sanciones impuestas en contra de Rusia «todavía están todas vigentes».

«Es más, por primera vez se impusieron nuevas sanciones, muy fuertes, contra nuestras mayores empresas petroleras Lukoil y Rosneft. Y esto sucedió dos o tres semanas después de la reunión (entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y EEUU, Donald Trump) de Anchorage. Esto asombró al presidente (Putin)», sostuvo.

Según el jefe de la diplomacia rusa, ambas partes acordaron en Anchorage que «Rusia apoyó la propuesta de Estados Unidos para dar una solución a la crisis ucraniana».

«Después de eso esperábamos que Estados Unidos convocaría a una conferencia, una especie de Consejo de Paz. Pero lo que vino fueron las sanciones contra Lukoil y Rosneft», indicó.

Lavrov añadió que «recientemente fue aprobado un documento respecto a Cuba. Y dice que se decreta el estado de emergencia en vistas a la amenaza de Cuba a los intereses de EE.UU. en el Caribe, en parte debido a la política hostil y malintencionada de Rusia».

«Les prohíben a todos comprar petróleo y gas. Y dicen: el petróleo y el gas rusos serán sustituidos por el petróleo estadounidense y el gas natural licuado estadounidense», dijo, al cuestionar cómo se puede hablar al mismo tiempo de «negocios provechosos» y sanciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aboga desde principios del año pasado, tras asumir la presidencia, por el fin de la guerra en Ucrania, y ha propuesto a Rusia «hacer grandes negocios con EE.UU., que están prosperando».

Representantes de Rusia y Estados Unidos se han reunido en varias ocasiones a lo largo de 2026 y a principios de 2026 para limar las asperezas entre ambas partes y buscar puntos de contacto.EFE

