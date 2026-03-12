Estados Unidos y China se reunirán en París antes de la visita de Trump a Pekín

2 minutos

Washington, 12 mar (EFE).- El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, y el vice primer ministro de China, He Lifeng, se reunirán los próximos domingo y lunes en París para retomar las negociaciones comerciales antes de la visita a Pekín del presidente estadounidense, Donald Trump, prevista para finales de marzo, cuando se reunirá con su homólogo, Xi Jinping.

«Gracias a los lazos de respeto mutuo entre el presidente Trump y el presidente Xi, el diálogo comercial y económico entre Estados Unidos y China avanza», aseguró Bessent en un comunicado del Departamento del Tesoro.

«Bajo la dirección del presidente Trump, nuestro equipo seguirá obteniendo resultados que prioricen a los agricultores, trabajadores y empresas estadounidenses», añadió.

El encuentro en París, que supone la sexta ronda de negociaciones comerciales entre ambos países, tendrá como objetivo debatir y preparar los posibles acuerdos que firmen Trump y Xi en Pekín en su encuentro de los próximos días.

La visita, la primera oficial de Trump a China en su segundo mandato, llega justo después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos haya anulado parcialmente los aranceles impuestos el año pasado, volviendo a poner esa medida económica en el centro del debate.

Los aranceles han sido uno de los principales focos de tensión entre Estados Unidos y China desde que en abril de 2025 Trump anunció tasas por encima del 100 % sobre ciertos bienes chinos y amenazó con otras aún mayores para otros productos.

La batalla comercial se frenó con un acuerdo de emergencia en mayo de 2025 en Ginebra, fijando una tregua temporal, que después se consolidó por un año desde octubre de 2025, cuando China levantó las restricciones a comerciar con minerales de tierras raras y Estados Unidos redujo parte de sus aranceles.

La política arancelaria, el comercio de minerales raros y el pulso tecnológico entre ambas potencias serán algunos de los temas claves que estarán encima de la mesa negociadora.

Pero también los asuntos de seguridad, ya que además de la tensión por Taiwán, a quien China considera territorio propio, se suma ahora la operación militar iniciada por Estados Unidos junto a Israel en Irán.

Trump y Xi se han reunido en persona en cinco ocasiones (en abril y noviembre de 2017, en noviembre de 2018, en junio de 2019 y en octubre de 2025), por lo que el previsto en marzo será su sexto encuentro. EFE

