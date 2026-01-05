Estadounidenses reactivan demanda en Miami contra Maduro y Delcy Rodríguez por secuestro

Miami, 5 ene (EFE).- Ciudadanos estadounidenses reactivaron en Miami una demanda contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras su captura, y su vicepresidenta y ahora mandataria encargada, Delcy Rodríguez, así como otros funcionarios chavistas, a quienes acusan de secuestro, tortura y terrorismo.

Los quejosos, incluyendo secuestrados en Venezuela y dos menores de edad, presentaron este fin de semana una moción ante la Corte del Distrito Sur de Florida para que declare en incumplimiento a los acusados por no responder a la demanda presentada el 14 de agosto de 2025, según documentos judiciales disponibles este lunes.

El recurso, asignado al juez Darrin P. Gayles, acusa a los líderes del chavismo de violar el Acta Federal Antiterrorismo (ATA, en inglés), el Acta de Florida Antiterrorismo y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).

Además de Maduro y Rodríguez, la demanda señala al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López; al fiscal general venezolano, Tarek William Saab; al ministro del Interior, Diosdado Cabello; al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia Maikel Moreno, y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

También menciona a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y al exministro de Energía Eléctrica Néstor Reverol.

La acusación asegura que Maduro «comete actos flagrantes de terrorismo contra los ciudadanos de Estados Unidos» y cita la acusación contra el mandatario en Nueva York, donde el gobernante y su esposa, Cilia Flores, comparecieron este lunes por primera vez tras su detención el sábado.

La demanda sostiene que los denunciantes «estuvieron cautivos por Maduro» con «apoyo material ilegal» de los otros acusados, a los que identifica como miembros del Cartel de los Soles, un grupo nombrado como terrorista por Estados Unidos el año pasado.

La defensa de los demandantes reactivó el recurso al argumentar que los acusados no respondieron a tiempo en el plazo establecido, lo que amerita una «moción para incumplimiento o no comparecencia».

El hecho trasciende horas después de la primera comparecencia de Maduro y Flores este lunes ante el tribunal de Nueva York después de su arresto el sábado en un operativo de las fuerzas estadounidenses en Caracas, donde ahora juramentó el cargo de presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Maduro se declaró ahora un «prisionero de guerra» e «inocente» de los cargos de conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para usar esas armas.

La segunda sesión del juicio en Nueva York será el próximo 17 de marzo, mientras en Miami aún no hay detalles sobre el avance del caso. EFE

