Estonia denuncia la incursión en sus aguas territoriales de un rompehielos ruso

1 minuto

Riga, 3 mar (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia denunció este martes la incursión en sus aguas territoriales del rompehielos ruso Murmansk en un incidente ocurrido el pasado sábado.

El Gobierno del país báltico protestó ante esa incursión con una nota dirigida al encargado de negocios de Rusia, según un comunicado del ministerio estonio.

El Gobierno estonio afirmó que el rompehielos ruso violó sus aguas territoriales al no notificar a las autoridades estonias que estaba intentando liberar del hielo a un petrolero, el Olympic Friendship, cerca de la isla estonia de Vaindloo, en el golfo de Finlandia.

Además, Rusia no informó a las autoridades estonias de su misión y el Murmansk tampoco «respondió a las llamadas de radio de la Armada estonia», según el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

«Con esta nota, recordamos a la Federación Rusa que en las aguas territoriales estonias se aplican normas claras e inequívocas, incluso durante la temporada de rompehielos», señaló el ministro de Asuntos Exteriores, Margus Tsahkna.

«El cumplimiento de estas normas es obligatorio para todos con el fin de evitar nuevas infracciones del procedimiento», agregó.

De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia, el llamado «paso inocente» por las aguas territoriales de Estonia debe anunciarse al menos 48 horas antes de la entrada, pero durante la temporada de rompehielos, la notificación previa se ha fijado en al menos seis horas. EFE

jkz/smm/fpa