Estonia pide contención y pasos seguros hacia la democracia en Venezuela

1 minuto

Berlín, 3 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, pidió este sábado contención y pasos para asegurar una transición democrática en Venezuela tras la operación militar estadounidense contra el país sudamericano.

Según recogió la radiotelevisión pública estonia ‘ERR’, Tsahkna hizo un «llamamiento a todos para que se abstengan de agravar aún más la situación y adopten medidas para garantizar una transición democrática que tenga en cuenta los intereses del pueblo venezolano».

Tsahkna subrayó que la posición de su país se alinea con la de la Unión Europea ante la Venezuela de Nicolás Maduro.

«Nuestra posición y la de la Unión Europea ha sido clara. A Nicolás Maduro le falta legitimidad como presidente de Venezuela, al igual que a las autoridades venezolanas por no respetar la elección del pueblo y no asegurar un justo y democrático proceso electoral», destacó el jefe de la diplomacia estonia.

La ‘ERR’ informó al citar al ministro que en Tallin las autoridades estonias siguen de cerca la situación en Venezuela, donde hay registrados 231 ciudadanos del país báltico. EFE

