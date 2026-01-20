Estrellas como Binoche, Amy Adams y Elle Fanning en una Berlinale con tres filmes latinos

Berlín, 20 ene (EFE).- Estrellas como Amy Adams, Juliette Binoche, Elle Fanning, Channing Tatum, Pamela Anderson y Rupert Grint desfilarán por la próxima Berlinale en su sección a competición, donde entre las 22 películas aspirantes al Oso de Oro figuran también tres títulos latinos.

«Encontramos tantas cosas que nos enamoraron en el programa de competición excepcionalmente fuerte de este año. Y estamos tan convencidos del encanto de estas 22 películas que no dudamos en afirmar: ‘¡Quien no encuentre aquí algo que le guste, es que no ama el cine!’, declaró la directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, al dar a conocer los filmes aspirantes a premio.

Según Tuttle, «cada una de ellas está diseñada con gran maestría y cumple su propia promesa artística».

«Estamos deseando ver qué películas serán galardonadas con el Oso de Oro y el Oso de Plata por el jurado de Wim Wenders el 21 de febrero», agregó.

Entre las cintas del programa oficial a competición figuran ‘At the Sea’, el último trabajo del húngaro Kornél Mundruczó, protagonizado por Amy Adams, la historia de una mujer que regresa a su casa tras pasar por rehabillitación y tiene que enfrentarse a los daños que provocó anteriormente.

Otro título destacado de esta edición es ‘Queen at Sea’, de Lance Hammer, protagonizado por Juliette Binoche y Tom Courtenay, una historia sobre la demencia y los dilemas éticos del envejecimiento.

Aïnouz, Eimbcke y De Araújo entre la representación latina

Entre las contribuciones latinas figura ‘Rosebush Pruning’, del brasileño Karim Aïnouz, una coproducción entre Italia, Alemania, España y Reino Unido protagonizada por Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Elle Fanning y Pamela Anderson, que traslada al espectador a una casa española, donde cuatro hermanos estadounidenses viven aislados y rodeados de riqueza, pero la estructura familiar empieza a desmoronarse en algún momento.

También figura en la competición oficial la cinta ‘Josephine’, de la brasileño-estadounidense Beth de Araújo, con Channing Tatum, Gemma Chan, Mason Reeves, Phillip Ettinger y Syra McCarthy ente sus protagonistas, en la que una niña de ocho años, Josephine, presencia un crimen en el Golden Gate Park y reacciona con violencia para protegerse, un trauma que también afecta a sus padres, quienes quieren contribuir a la justicia y luchan para que todos vuelvan a sentirse seguros.

En ‘Nightborn’, de la directora finlandesa Hanna Bergholm, se podrá ver a Rupert Grint, el recordado Ron Weasley de la saga ‘Harry Potter’, como un hombre que se muda con su pareja a la casa de su infancia en un bosque finlandés.

Mientras, ‘Rose’, del australiano Markus Schleinzer, es un drama transgénero ambientado en el siglo XVII, en blanco y negro, protagonizado por la alemana Sandra Hüller, que estuvo nominada al Óscar por ‘Anatomía de una caída’ (2023).

De México y a por el Oso de Oro llega ‘Moscas’, de Fernande Eimbcke, que cuenta la historia de Olga, cuyo mundo controlado comienza a tambalearse a medida que su vida se entrelaza cada vez más con la de un inquilino al que acoge en su apartamento cuya mujer está siendo tratada en un hospital cercano.

Un biopic, un filme de animación y un documental

También un biopic sobre el legendario pianista de jazz Bill Evans -‘Everybody Digs Bill Evans’, de Grant Gee, se encuentra entre las aspirantes a Oso, al igual que la película de animación japonesa ‘A New Dawn’, filme debut de Yoshitoshi Shinomiya.

La sección a competición incluye asimismo ‘In a Whisper’, de Leyla Bouizid; ‘Dao’, de Alain Gomis; ‘Dusk’, de Anke Blondé; ‘Home Stories’, de Eva Trobisch; ‘Yellow Letters’, de İlker Çatak; ‘Salvation’, de Emin Alper; ‘My Wife Cries’, de Angela Schanelec; ‘Nina Roza’, de Geneviève Dulude-de Celles; ‘Soumsoum, the Night of the Stars’, de Mahamat-Saleh Haroun; ‘The Loneliest Man in Town’, de Tizza Covi y Rainer Frimmel; y ‘Wolfram’, de Warwick Thornton.

Completan la lista ‘We Are All Strangers’, de Anthony Chen; y el documental ‘YO Love is a Rebellious Bird’, de Anna Fitch y Banker White.

Preguntada por el hecho de si esta selección de películas es fiel al concepto de la Berlinale que se considera también un espacio para el diálogo político, Tuttle defendió que si bien se trata de historias íntimas y muy personales, «son películas que utilizan la lente de la unidad familiar para abordar cuestiones más amplias del mundo también».

Además, la sección a competición de nueva creación ‘Perspectives’ para premiar la mejor ópera prima entre una selección de trece, incluye la argentina, ‘El Tren Fluvial’, de Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale; ‘Hangar rojo’, del chileno Juan Pablo Sallato; y ‘Nosso segredo’ (‘Our Secret’), de la brasileña Grace Passô.

«No Good Men», el tercer largometraje de la realizadora afgana Sharbanoo Sadat, será la encargada de abrir el próximo 12 de febrero la Berlinale, fuera de concurso. EFE

