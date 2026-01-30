Estrellas Orientales logran acuerdo por dos temporadas con el jardinero Raimel Tapia

Santo Domingo, 30 ene (EFE).- Las Estrellas Orientales anunciaron este viernes un acuerdo con el estelar jardinero Raimel Tapia por las próximas dos temporadas de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Con este acuerdo se evita que Tapia explore la agencia libre de la Lidom, a la que tenía derecho a ingresar a partir del 15 de marzo de este año.

Así, las Estrellas mantienen en sus filas un bate con una gran capacidad para hacer contacto, con poder ocasional y que provee de una velocidad por encima del promedio al correr las bases, lo que junto a su disponibilidad de estar listo para jugar en cada partido, hace que su valor sea aún mayor sea dentro de la franquicia a la que ha pertenecido en sus 10 años como parte de la liga.

En el recién finalizado torneo, Tapia fue el mejor jugador de las Estrellas, quienes fueron eliminadas en la serie regular, instancia en la que tuvo el mejor desempeño de su carrera en la liga dominicana, terminando como líder en imparables (73), juegos disputados (50) y apariciones en el plato (222).

El jardinero de 31 años fue segundo en promedio de bateo (.356) y en dobles (12), mientras terminó en tercer lugar en carreras anotadas (30) entre todos los jugadores de ofensiva que actuaron en la primera etapa del campeonato de béisbol invernal dominicano.

Tapia, quien también fletó un triple y dos cuadrangulares, remolcó 24 carreras y puso de manifiesto su efectividad al momento de salir al robo de bases, al registrar nueve estafas en 11 intentos, liderando a los verdes en este departamento.

Su actuación en la etapa regular, hizo que los Leones del Escogido apostaran por Tapia para reforzarse en la postemporada, donde respondió con creces al boto de confianza depositado en él por el conjunto escarlata.

En la semifinal, Tapia respondió bateando para .353, con cuatro dobles, un cuadrangular, cuatro vueltas empujadas y 13 anotadas en 16 partidos, en los que también se robó seis bases en siete intentos.

En la final, ante los Toros del Este, Tapia fue alcanzado con un pelotazo que lo golpeó en la zona entre la zona alta de la espalda y el casco protector, lo que limitó su actuación, coleccionando cuatro inatrapables en 16 visitas al plato, con tres robos, tres anotadas y una empujada en cuatro juegos, coronándose campeón con los Leones. EFE

