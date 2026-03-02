Etiopía conmemora el 130 aniversario de su victoria en la Batalla de Adua contra Italia

Simon Berhane

Adís Abeba, 2 mar (EFE).- Miles de personas se congregaron este lunes en Adís Abeba para conmemorar el 130 aniversario de la victoria etíope contra Italia en la Batalla de Adua, un símbolo panafricanista debido a que permitió a Etiopía no ser colonizado por una potencia europea tras la división del continente a finales del siglo XIX.

«La victoria de Adua es una batalla histórica que anunció el amanecer de la libertad para África y para toda la población negra, aportando dignidad y gracia humanas, y mostrando el heroísmo de los etíopes a nivel mundial», afirmó el presidente de Etiopía, Taye Atske Selassie, durante el evento, que incluyó un desfile militar.

Los asistentes portaban carteles con mensajes como «Adua es símbolo de nuestra unidad» o «Adua es el orgullo de todo el pueblo negro».

Símbolo de libertad y grandeza

Tekola Tesfaye, de 76 años y residente de la ciudad de Bishoftu, coincidió en que se trata de un símbolo de unión para los etíopes, según detalló a EFE mientras bailaba al ritmo de música patriótica.

“Para mí, Adua representa un símbolo de nuestra libertad y grandeza. Se debe a que los etíopes resistimos la dominación europea y nos negamos a rendirnos”, declaró a EFE Liben Gebru, residente de las afueras de Adís Abeba, quien lucía un traje folclórico y sostenía armas tradicionales.

Entre los espectadores, reunidos en el Museo Conmemorativo de la Victoria de Adua de la capital etíope, había quienes abogaban por aprovechar el legado de esta batalla para que Etiopía vuelva a acceder al mar Rojo, tras perder su acceso al mismo después de la independencia de Eritrea en 1991.

“Las nuevas generaciones deben trabajar unidas para asegurar el acceso al puerto del mar Rojo, que se perdió por error (…) asegurar el acceso al mar es otra victoria para Adua», declaró Desalegn Mulu, de 54 años, a EFE.

Melkamu Getachew, miembro de las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía, mostró su voluntad de «responder al llamamiento del país» para hacer frente a quienes «amenazan su libertad y su interés nacional», en referencia a las recientes tensiones con Egipto por el reparto de aguas del Nilo derivado de la construcción de la Gran Presa del Renacimiento Etíope.

Melkamu hizo también referencia a la escalada con Eritrea, después de que Etiopía señalase en los últimos meses a Asmara por desplegar tropas eritreas y hacer incursiones en territorio etíope, además de colaborar con grupos rebeldes en su frontera noroccidental, algo negado por las autoridades eritreas.

Afirmación de la dignidad africana

En un comunicado, la Unión Africana, que tiene sede en Adís Abeba, señaló que “Adua fue una afirmación decisiva de la soberanía, la dignidad y la unidad africanas” y que, aún hoy día, «sigue inspirando las aspiraciones del continente».

La Batalla de Adua se libró el 1 de marzo de 1896 en las montañas de la ciudad de Adua, en la región de Tigré (norte), donde las tropas del entonces emperador etíope Menelik II arrebataron a Italia su afán de convertirse en metrópoli del país, aunque un posterior acuerdo otorgó a Roma el control de Eritrea, que en 1962 pasó a ser provincia etíope.

La contienda causó entre 4.000 y 7.000 muertos en las filas etíopes, mientras que en las tropas italianas hubo más de 6.000 bajas.

Tigré es actualmente foco de conflicto entre Etiopía y las fuerzas del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), partido que gobernaba antaño esa región norteña fronteriza con Eritrea, donde recientemente hubo nuevos enfrentamientos entre ambas partes tras la guerra que devastó la región entre 2020 y 2022. EFE

