Etiopía declara tres días de duelo por inundaciones que causaron al menos 80 muertos

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Nairobi, 13 mar (EFE).- Etiopía declaró tres días de duelo nacional este viernes por las víctimas de un deslizamiento de tierra e inundaciones que afectaron el sur del país y que han causado al menos 80 muertos, según autoridades nacionales, aunque el gobierno local eleva la cifra a 108 fallecidos.

“Se declara un periodo de duelo nacional de tres días (…) durante estos días, la bandera nacional de Etiopía ondeará a media asta en todo el territorio del país, en los barcos etíopes y en todas las embajadas y consulados de Etiopía en el exterior”, indicó un comunicado del Parlamento etíope.

“En la zona de Gamo, distrito de Gacho Baba, localidad de Shasha, el 2 de marzo de 2018 (calendario etíope), debido a un desastre por deslizamiento de tierra, 80 de nuestros ciudadanos perdieron la vida de un total de 125 personas afectadas, mientras que el resto se encuentra bajo supervisión médica”, añadió el documento.

De acuerdo con el Departamento de Asuntos de Comunicación del Gobierno de la Zona de Gamo, “un total de 102 personas perdieron la vida en un trágico desastre en Mazo Doisa Kebele”.

Esa cifra de muertos no incluye los fallecidos en otros distritos (tres en Kamba y tres en Bonke), según informó a EFE Rufael Girmay, funcionario de la Oficina de Asuntos de Comunicación del Gobierno del Estado Regional del Sur de Etiopía, donde están las zonas afectadas.

Unas 800 familias (4.527 personas) han sido desplazadas debido a las inundaciones y los deslizamientos de tierra provocados por precipitaciones torrenciales, que son comunes en Etiopía durante la temporada de lluvias (conocida como Kiremt) entre junio y septiembre.

El sur de Etiopía ya fue escenario en julio de 2024 de catástrofes similares, cuando deslizamientos de tierra provocaron la muerte de 257 personas, según confirmó entonces la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Etiopía y los otros países del Cuerno de África se han visto fuertemente golpeados en los últimos años por fenómenos climáticos extremos agravados por el cambio climático, como inundaciones o sequías, que han dejado miles de muertos en la región. EFE

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