Etiopía rechaza toda «independencia de Taiwán» y apoya el principio de una sola China

Nairobi, 9 ene (EFE).- El Gobierno de Etiopía rechazó este viernes «toda forma de independencia de Taiwán» y reafirmó su apoyo al principio de una sola China, país que considerada a esa nación insular como una provincia de su territorio.

El Ejecutivo etíope expresó ese oposición en un comunicado conjunto tras una reunión en la capital de Etiopía, Adís Abeba, del ministro de Asuntos Exteriores del país africano, Gedion Timothewos, y su homólogo chino, Wang Yi, de visita en el marco de una gira por África.

«Etiopía reafirma su firme compromiso con el principio de una sola China y reafirma que sólo existe una China en el mundo, que Taiwán es parte inalienable del territorio chino y que el Gobierno de la República Popular China es el único gobierno legal que representa a toda China», subrayó la nota.

Ambas partes también remarcaron que «todos los países deben acatar los principios básicos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, respetar la soberanía e integridad territorial de todos los países y oponerse al uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales».

Wang ya se reunió este jueves con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, para abordar la profundización de la cooperación bilateral.

El jefe de la diplomacia china inició este miércoles una gira que también le llevará a Somalia, Tanzania y Lesoto hasta el 12 de enero.

La visita continúa una tradición de 36 años en la que África es el primer destino en el extranjero del canciller chino al comienzo de cada año, lo que resalta el compromiso de Pekín con el continente, con el que el gigante asiático tiene relaciones diplomáticas desde hace siete décadas.

China, que ha ejecutado numerosos proyectos de infraestructura en el continente en las últimas décadas, es el mayor socio comercial de África desde hace al menos quince años, con un volumen de intercambios que superó los 2,1 billones de yuanes (unos 300.000 millones de dólares/260.000 millones de euros) en 2024.

No obstante, algunas voces también han criticado la estrategia del gigante asiático en el continente por las llamadas ‘trampas de deuda’ ante el supuesto uso estratégico de la deuda para hacer a los países de África cautivos de los deseos y demandas de China. EFE

