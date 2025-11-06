Euronext anuncia un plan de recompra de acciones por valor de 250 millones de euros

París, 6 nov (EFE).- Euronext, el operador de las bolsas de París, Amsterdam, Bruselas, Milán, Dublín, Lisboa y Oslo, anunció este jueves un plan de recompra de acciones por valor de 250 millones de euros, tras encadenar seis meses de ingresos con dos dígitos.

«Este programa subraya nuestro enfoque proactivo en la asignación de capital y la confianza de la dirección de Euronext en las atractivas perspectivas de crecimiento del grupo», afirmó el consejero delegado, Stéphane Boujnah, en un comunicado.

El programa de recompra de acciones por valor de 250 millones de euros, que supone aproximadamente el 2 % del capital social en circulación de Euronext, comenzará el 18 de noviembre de 2025 y finalizará a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Euronext registró un resultado bruto operativo, antes de intereses, impuestos y depreciación (Ebitda) de 276,7 millones de euros para el período julio-septiembre, un 12% más que el año anterior y por encima de los 270 millones esperados por los analistas en un consenso facilitado por la empresa.

«En el tercer trimestre de 2025, Euronext obtuvo unos ingresos sólidos de 438,1 millones de euros, impulsados ​​por el crecimiento orgánico y las adquisiciones. Este es nuestro sexto trimestre consecutivo de crecimiento de dos dígitos en los ingresos», destacó el consejero delegado.

El 60% de los ingresos de la empresa, que está a punto de finalizar su año fiscal más rentable desde su creación en 2000, provienen de actividades no relacionadas con el volumen.

Para 2025, el grupo también elevó su previsión de costes operativos subyacentes, excluyendo la depreciación y la amortización, a 670 millones de euros, frente a los 660 millones de euros anteriores. EFE

